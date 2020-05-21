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Блогер 24 канала Павел Казарин получил премию Гонгадзе

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Павел Казарин с премией Гонгадзе
Павел Казарин с премией Гонгадзе / ПЕН

В день рождения Георгия Гонгадзе – 21 мая – вручают премию его имени украинским журналистам. Лауреатом 2020 года стал Павел Казарин.

Вручение премии состоялось в прямом эфире общественного телеканала UA: КУЛЬТУРА.

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"Когда появился интернет, все думали, что это будет общение всех со всеми, что цензуры не будет. Но мы оказались в ситуации, когда фрики могут объединяться, когда каждый оказывается в собственной теплой информационной ванне. Мы живем в пространстве конкуренции контента, когда измена продается лучше, чем победа. Побеждать у большинства – легкое дело, а побеждать в меньшинстве – это, возможно, и есть дело, которому можно посвятить жизнь", – отметил Павел Казарин во время награждения.

Стоит отметить, что Павел Казарин является также автором и ведущим на 24 канале.

Кроме Павла Казарина, в список финалистов Премии-2020 вошли:

  • журналист и телеведущий, основатель YouTube-канала “Телевидения Торонто” и автор программы “#@)₴?$0” Роман Винтонив,
  • писатель, журналист, телеведущий, основатель проекта Ukraїner Богдан Логвиненко.

В общем в длинный список номинантов на соискание Премии имени Георгия Гонгадзе в этом году вошли 22 украинских журналиста.

Премия имени Георгия Гонгадзе Основана Украинским ПЕН в партнерстве с powered KMBS Alumni platform и изданием "Украинская правда".

Премия присуждается раз в год 21 мая – в день рождения Георгия Гонгадзе.

Она призвана поддержать тех журналистов, которые следуют принципам и ценностям независимой журналистики, демонстрируют профессионализм, компетентность, инновационность, создают материалы, приводящие к решению или пониманию определенных проблем в обществе и переменам в стране, а также вносят существенный вклад в развитие медиасреды в целом.

Претендовать на премию могут только журналисты, которые работают в Украине и которые в течение последних пяти лет оставались в профессии.

Лауреат премии получает памятную награду – статуэтку, а также вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Павел Казарин стал ее вторым победителем. В 2019 году премию получил Вахтанг Кипиани.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Новости политики Журналисты
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