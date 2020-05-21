Блогер 24 каналу Павло Казарін отримав премію Гонгадзе

В день народження Георгія Гонгадзе - 21 травня – вручають премію його імені для українських журналістів. Лауреатом 2020 року став Павло Казарін.

Вручення премії відбулося у прямому ефірі суспільного телеканалу UA: КУЛЬТУРА.

До слова Пулітцерівська премія 2020: хто отримав нагороди та чи писали переможці про Україну

"Коли з’явився інтернет, всі думали, що це буде спілкування всіх з усіма, що цензури не буде. Але ми опинились у ситуації, коли фріки можуть об’єднуватись, коли кожен опиняється у власній теплій інформаційній ванні. Ми живемо у просторі конкуренції контенту, коли зрада продається краще за перемогу. Перемагати у більшості – легка справа, а перемагати у меншості – це, можливо, і є та справа, якій можна присвятити життя", – відзначив Павло Казарін під час нагородження.

Варто відзначити, що Павло Казарін є також автором та ведучим на 24 каналі.

Окрім Павла Казаріна, до списку фіналістів Премії-2020 увійшли:

журналіст і телеведучий, засновник YouTube-каналу “Телебачення Торонто” і автор програми “#@)₴?$0” Роман Вінтонів,

письменник, журналіст, телеведучий, засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко.

Усього до довгого списку номінантів на здобуття Премії імені Георгія Ґонґадзе цього року ввійшли 22 українські журналісти.

Премія імені Георгія Гонгадзе Заснована Українським ПЕН у партнерстві з powered KMBS Alumni platform та виданням "Українська правда".



Премія присуджується раз на рік 21 травня – у день народження Георгія Гонгадзе.



Вона покликана підтримати тих журналістів, які слідують принципам і цінностям незалежної журналістики, демонструють професійність, компетентність, інноваційність, створюють матеріали, що приводять до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні, а також роблять суттєвий внесок у розвиток медіасередовища в цілому.



Претендувати на премію можуть лише журналісти, які працюють в Україні і які протягом останніх п’яти років лишалися в професії.



Лауреат премії отримує пам’ятну відзнаку – статуетку, а також винагороду 100 тисяч гривень.



Павло Казарін став її другим переможцем. У 2019 році премію отримав Вахтанг Кіпіані.