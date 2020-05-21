Блогер 24 каналу Павло Казарін отримав премію Гонгадзе
В день народження Георгія Гонгадзе - 21 травня – вручають премію його імені для українських журналістів. Лауреатом 2020 року став Павло Казарін.
Вручення премії відбулося у прямому ефірі суспільного телеканалу UA: КУЛЬТУРА.
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"Коли з’явився інтернет, всі думали, що це буде спілкування всіх з усіма, що цензури не буде. Але ми опинились у ситуації, коли фріки можуть об’єднуватись, коли кожен опиняється у власній теплій інформаційній ванні. Ми живемо у просторі конкуренції контенту, коли зрада продається краще за перемогу. Перемагати у більшості – легка справа, а перемагати у меншості – це, можливо, і є та справа, якій можна присвятити життя", – відзначив Павло Казарін під час нагородження.
Варто відзначити, що Павло Казарін є також автором та ведучим на 24 каналі.
Окрім Павла Казаріна, до списку фіналістів Премії-2020 увійшли:
- журналіст і телеведучий, засновник YouTube-каналу “Телебачення Торонто” і автор програми “#@)₴?$0” Роман Вінтонів,
- письменник, журналіст, телеведучий, засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко.
Усього до довгого списку номінантів на здобуття Премії імені Георгія Ґонґадзе цього року ввійшли 22 українські журналісти.
Премія імені Георгія Гонгадзе Заснована Українським ПЕН у партнерстві з powered KMBS Alumni platform та виданням "Українська правда".
Премія присуджується раз на рік 21 травня – у день народження Георгія Гонгадзе.
Вона покликана підтримати тих журналістів, які слідують принципам і цінностям незалежної журналістики, демонструють професійність, компетентність, інноваційність, створюють матеріали, що приводять до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні, а також роблять суттєвий внесок у розвиток медіасередовища в цілому.
Претендувати на премію можуть лише журналісти, які працюють в Україні і які протягом останніх п’яти років лишалися в професії.
Лауреат премії отримує пам’ятну відзнаку – статуетку, а також винагороду 100 тисяч гривень.
Павло Казарін став її другим переможцем. У 2019 році премію отримав Вахтанг Кіпіані.