Пулітцерівська премія 2020: хто отримав нагороди та чи писали переможці про Україну

4 травня в США вручили нагороди переможцям Пулітцерівської премії. Зокрема, The New York Times перемогла у номінації "Міжнародний репортаж" за серію статей про "хижацький режим Путіна" та втручання Росії у справи інших країн – серед яких і Україна.

Уже відомі всі лауреати Пулітцерівської премії 2020 року. Повний список переможців опубліковано на офіційному сайті заходу. Усього вручали 22 премії, серед яких 15 – у царині журналістики.

3 травня відзначали День свободи преси Яке місце посіла Україна у рейтингу утисків ЗМІ

Найпрестижніша номінація "За служіння суспільству"

У номінації, яку вважають найбільш престижною – "За служіння суспільству" – премію отримали журналісти газети Anchorage Daily News і проєкту ProPublica за розслідування щодо сексуального насилля на Алясці та про поліцейських, які дозволяли підозрюваним уникати покарання

Номінація "Міжнародний репортаж" і стаття про Україну

У деяких матеріалах переможців згадувалася й Україна. Зокрема, у номінації "Міжнародний репортаж" перемогли журналісти The New York Times за серію з 8 матеріалів про "хижацький режим Володимира Путіна".

Серед цих матеріалів є, зокрема, репортаж про вбивство у 2016 році на замовлення ФСБ українського військового Івана Мамчура.

У інших статтях серії журналісти розслідують ймовірне втручання Росії у справи інших країн – в Африці (ЦАР та Лівія), Європі (отруєння болгарського бізнесмена Емільяна Гебрєва), на Близькому Сході (бомбардування російською авіацією лікарень у Сирії) тощо.

Цікаво, що й у 2017 році The New York Times отримала Пулітцерівську премію за статті про злочини режиму Путіна.

Усі інші номінації Пулітцерівської премії 2020 року в журналістиці та перелік переможців

Оперативні новини

The Courier-Journal з Луїсвілля у США за висвітлення непрозорості та расових розбіжностей у процесі оформлення помилувань у штаті Кентуккі.

Репортаж – розслідування

Браян Розенталь із The New York Times за статтю про надприбутки з кредитування, яким руйнували життя звичайних людей.

Репортаж – пояснення

Журналісти The Washington Post за серію матеріалів про "жахливий вплив екстремальних температур на планету".

Місцевий репортаж

The Baltimore Sun за аналіз фінансових відносин між мером міста Балтимор та державною лікарнею.

Загальнонаціональний репортаж

Крістіан Міллер, Меган Роуз та Роберт Фатуречі з ProPublica за розслідування серії смертельних морських аварій у Тихому океані.

Домінік Гейтс, Стів Мілетич, Майк Бейкер та Льюїс Камб із The Seattle Times за матеріали про недоліки Boeing 737 MAX, які призвели до двох смертельних аварій.

Описовий репортаж

Бен Тауб із The New Yorker – за розповіді про людину, яку викрали, катували та понад 10 років тримали в ізоляторі в'язниці Гуантанамо.

Коментар

Ніколь Ханна-Джонс з The New York Times за нарис "1619 Проєкт", який прагне поставити поневолення африканців у центр історії Америки.

Критика

Крістофер Найт з Los Angeles Times за статті про суспільну важливість роботи критика на прикладі впливу на досягнення капітального ремонту Музею мистецтв.

Редакційна стаття

Джеффрі Геррітт із Herald Press за публікації, які розкривали, як ув'язнені до суду загинули жахливою смертю в невеликій в'язниці округу Техас.

Мультиплікація на передовиці

Баррі Блітт із The New Yorker за зображення Білого дому та Трампа в оманливо-солодкому акварельному стилі та із начебто ніжними карикатурами.

Аудіорепортаж

Журналісти Моллі О'Тул з Los Angeles Times та Емілі Грін (фрілансер) за висвітлення наслідків політики адміністрації Трампа щодо мігрантів із Мексики.

Новинна фотографія

Агентство Reuters – за висвітлення протестних акцій у Гонконгу у 2019 році.

Художнє фото

Агентство Associated Press за фотоісторію про ситуацію в Кашмірі.

Нагадаємо Хто отримав Пулітцерівські премії у 2019 році

Що таке Пулітцерівська премія?Пулітцерівська премія (Pulitzer Prize) – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики й театру в США.



Премія заснована видавцем Джозефом Пулітцером, з 1917 року вручається щорічно у перший понеділок травня. Розмір премії –15 тисяч доларів.



З 2006 року дозволили журі розглядати не лише публікації в друкованих ЗМІ, але й в інтернет-виданнях. Лідером за кількість нагород є видання The New York Times.