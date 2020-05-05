Пулітцерівська премія 2020: хто отримав нагороди та чи писали переможці про Україну
4 травня в США вручили нагороди переможцям Пулітцерівської премії. Зокрема, The New York Times перемогла у номінації "Міжнародний репортаж" за серію статей про "хижацький режим Путіна" та втручання Росії у справи інших країн – серед яких і Україна.
Уже відомі всі лауреати Пулітцерівської премії 2020 року. Повний список переможців опубліковано на офіційному сайті заходу. Усього вручали 22 премії, серед яких 15 – у царині журналістики.
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Найпрестижніша номінація "За служіння суспільству"
У номінації, яку вважають найбільш престижною – "За служіння суспільству" – премію отримали журналісти газети Anchorage Daily News і проєкту ProPublica за розслідування щодо сексуального насилля на Алясці та про поліцейських, які дозволяли підозрюваним уникати покарання
Номінація "Міжнародний репортаж" і стаття про Україну
У деяких матеріалах переможців згадувалася й Україна. Зокрема, у номінації "Міжнародний репортаж" перемогли журналісти The New York Times за серію з 8 матеріалів про "хижацький режим Володимира Путіна".
Серед цих матеріалів є, зокрема, репортаж про вбивство у 2016 році на замовлення ФСБ українського військового Івана Мамчура.
У інших статтях серії журналісти розслідують ймовірне втручання Росії у справи інших країн – в Африці (ЦАР та Лівія), Європі (отруєння болгарського бізнесмена Емільяна Гебрєва), на Близькому Сході (бомбардування російською авіацією лікарень у Сирії) тощо.
Цікаво, що й у 2017 році The New York Times отримала Пулітцерівську премію за статті про злочини режиму Путіна.
Усі інші номінації Пулітцерівської премії 2020 року в журналістиці та перелік переможців
Оперативні новини
- The Courier-Journal з Луїсвілля у США за висвітлення непрозорості та расових розбіжностей у процесі оформлення помилувань у штаті Кентуккі.
Репортаж – розслідування
- Браян Розенталь із The New York Times за статтю про надприбутки з кредитування, яким руйнували життя звичайних людей.
Репортаж – пояснення
- Журналісти The Washington Post за серію матеріалів про "жахливий вплив екстремальних температур на планету".
Місцевий репортаж
- The Baltimore Sun за аналіз фінансових відносин між мером міста Балтимор та державною лікарнею.
Загальнонаціональний репортаж
- Крістіан Міллер, Меган Роуз та Роберт Фатуречі з ProPublica за розслідування серії смертельних морських аварій у Тихому океані.
- Домінік Гейтс, Стів Мілетич, Майк Бейкер та Льюїс Камб із The Seattle Times за матеріали про недоліки Boeing 737 MAX, які призвели до двох смертельних аварій.
Описовий репортаж
- Бен Тауб із The New Yorker – за розповіді про людину, яку викрали, катували та понад 10 років тримали в ізоляторі в'язниці Гуантанамо.
Коментар
- Ніколь Ханна-Джонс з The New York Times за нарис "1619 Проєкт", який прагне поставити поневолення африканців у центр історії Америки.
Критика
- Крістофер Найт з Los Angeles Times за статті про суспільну важливість роботи критика на прикладі впливу на досягнення капітального ремонту Музею мистецтв.
Редакційна стаття
- Джеффрі Геррітт із Herald Press за публікації, які розкривали, як ув'язнені до суду загинули жахливою смертю в невеликій в'язниці округу Техас.
Мультиплікація на передовиці
- Баррі Блітт із The New Yorker за зображення Білого дому та Трампа в оманливо-солодкому акварельному стилі та із начебто ніжними карикатурами.
Аудіорепортаж
- Журналісти Моллі О'Тул з Los Angeles Times та Емілі Грін (фрілансер) за висвітлення наслідків політики адміністрації Трампа щодо мігрантів із Мексики.
Новинна фотографія
- Агентство Reuters – за висвітлення протестних акцій у Гонконгу у 2019 році.
Художнє фото
- Агентство Associated Press за фотоісторію про ситуацію в Кашмірі.
Нагадаємо Хто отримав Пулітцерівські премії у 2019 році
Що таке Пулітцерівська премія?Пулітцерівська премія (Pulitzer Prize) – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики й театру в США.
Премія заснована видавцем Джозефом Пулітцером, з 1917 року вручається щорічно у перший понеділок травня. Розмір премії –15 тисяч доларів.
З 2006 року дозволили журі розглядати не лише публікації в друкованих ЗМІ, але й в інтернет-виданнях. Лідером за кількість нагород є видання The New York Times.