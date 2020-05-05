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      Пулитцеровская премия 2020: кто получил награды и писали ли победители об Украине

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      Pulitzer Prize 2020: известны победители
      Pulitzer Prize 2020: известны победители / ua.news

      4 мая в США вручили награды лауреатам Пулитцеровской премии. В частности, The New York Times победила в номинации "Международный репортаж" за серию статей о "хищническом режиме Путина" и вмешательстве России в дела других стран – среди которых и Украина.

      Уже известны все лауреаты Пулитцеровской премии 2020 года. Полный список победителей опубликован на официальном сайте мероприятия. Всего вручали 22 премии, среди которых 15 – в области журналистики. 

      3 мая отмечали День свободы прессы Какое место заняла Украина в рейтинге притеснений СМИ

      Самая престижная номинация "За служение обществу"

      В номинации, которую считают самой престижной – "За служение обществу" – премию получили журналисты газеты Anchorage Daily News и проекта ProPublica за расследование сексуального насилия на Аляске, и за статьи о полицейских, которые позволяли подозреваемым избегать наказания

      Номинация "Международный репортаж" и статья об Украине

      В некоторых материалах победителей упоминалась и Украина. В частности, в номинации "Международный репортаж" победили журналисты The New York Times за серию из 8 материалов о "хищническом режиме Владимира Путина".

      Среди этих материалов есть и репортаж об убийстве в 2016 году по заказу ФСБ украинского военного Ивана Мамчура.

      В других статьях серии журналисты расследуют возможное вмешательство России в дела других стран – в Африке (ЦАР и Ливия), Европе (отравление болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева), на Ближнем Востоке (бомбардировка российской авиацией больниц в Сирии) и так далее.

      Интересно, что и в 2017 году The New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о преступлениях режима Путина.

      Все остальные номинации Пулитцеровской премии 2020 году в журналистике и список победителей

      Оперативные новости

      • The Courier-Journal с Луисвилля в США за освещение непрозрачности и расовых разногласий в процессе оформления помилований в штате Кентукки.

      Репортаж – расследование

      • Брайан Розенталь с The New York Times за статью о сверхприбыли по кредитованию, которым разрушали жизнь обычных людей.

      Репортаж – объяснение

      • Журналисты The Washington Post за серию материалов о "ужасном влиянии экстремальных температур на планету".

      Местный репортаж

      • The Baltimore Sun за анализ финансовых отношений между мэром города Балтимор и государственной больницей.

      Общенациональный репортаж

      • Кристиан Миллер, Меган Роуз и Роберт Фатуречи с ProPublica за расследование серии смертельных морских аварий в Тихом океане.
      • Доминик Гейтс, Стив Милетич, Майк Бейкер и Льюис Камб с The Seattle Times за материалы о недостатках Boeing 737 MAX, которые привели к двум смертельным авариям.

      Описательный репортаж

      • Бен Тауб с The New Yorker – за рассказы о человеке, которого похитили, пытали и более 10 лет держали в изоляторе тюрьмы Гуантанамо.

      Комментарий

      • Николь Ханна Джонс с The New York Times за очерк "Проект 1619", который стремится поставить порабощения африканцев в центр истории Америки.

      Критика

      • Кристофер Найт с Los Angeles Times за статьи об общественной важности работы критика на примере влияния на достижение капитального ремонта Музея искусств.

      Редакционная статья

      • Джеффри Герритт с Herald Press за публикации, которые вскрывали, как заключенные до суда погибали ужасной смертью в небольшой тюрьме округа Техас.

      Мультипликация на передовице

      • Барри Блитт с The New Yorker за изображение Белого дома и Трампа в обманчиво-сладком акварельном стиле и с якобы нежными карикатурами.

      Аудиорепортаж

      • Журналисты Молли О'Тул с Los Angeles Times и Эмили Грин (фрилансер) за освещение последствий политики администрации Трампа в отношении мигрантов из Мексики.

      Новостная фотография

      • Агентство Reuters – за освещение протестных акций в Гонконге в 2019 году.

      Художественное фото

      • Агентство Associated Press за фотоисторию о ситуации в Кашмире.

      Напомним Кто получил Пулитцеровскую премию в 2019 году

      Что такое Пулитцеровская премия? Пулитцеровская премия (Pulitzer Prize) – одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США.

      Премия основана издателем Джозефом Пулитцером, с 1917 года вручается ежегодно в первый понедельник мая. Размер премии – 15 тысяч долларов.

      С 2006 года позволили жюри рассматривать не только публикации в печатных СМИ, но и в интернет-издание. Лидером по количество наград является издание The New York Times.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Литература Награды Владимир Путин Новости России Новости Украины Новости США Журналисты СМИ
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