Российские корабли пытались помешать совместным учениям кораблей Госпогранслужбы Украины и береговой охраны Соединенных Штатов Америки. Так Россия хочет устроить провокации в Черном море.

Государство-оккупант использует советские методы. Такое мнение на одном из украинских телеканалов высказал военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

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По его словам, Россия якобы проводит учения на Черном море, но на самом деле препятствует передвижению американского фрегата и корабля береговой охраны Украины.

Также страна-агрессор мешает совместным учениям корабля США и Украины. Россия пытается сформировать новые районы, чтобы воспрепятствовать выполнению задач.

Россия наследует такие подходы еще с советских времен. Они делают провокации в воздухе, на воде, под водой, на суше,

– отметил генерал.

Кроме этого инцидента, Романенко напомнил, как Россия захватила корабли Украины в Керченском проливе. Это, как отметил эксперт, возможная подготовка к системному давлению на украинское руководство и вооруженные силы в Черном и Азовском морях.

Напомним! Россия заявила, что намерена перекрыть акваторию в направлении Керченского пролива до октября 2021 года.

Провокации России в Черном море: коротко