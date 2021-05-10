Это советская провокация, – генерал о действиях России в Черном море
Российские корабли пытались помешать совместным учениям кораблей Госпогранслужбы Украины и береговой охраны Соединенных Штатов Америки. Так Россия хочет устроить провокации в Черном море.
Источник:24 канал
Государство-оккупант использует советские методы. Такое мнение на одном из украинских телеканалов высказал военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
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По его словам, Россия якобы проводит учения на Черном море, но на самом деле препятствует передвижению американского фрегата и корабля береговой охраны Украины.
Также страна-агрессор мешает совместным учениям корабля США и Украины. Россия пытается сформировать новые районы, чтобы воспрепятствовать выполнению задач.
Россия наследует такие подходы еще с советских времен. Они делают провокации в воздухе, на воде, под водой, на суше,
– отметил генерал.
Кроме этого инцидента, Романенко напомнил, как Россия захватила корабли Украины в Керченском проливе. Это, как отметил эксперт, возможная подготовка к системному давлению на украинское руководство и вооруженные силы в Черном и Азовском морях.
Провокации России в Черном море: коротко
- В субботу, 8 мая, 3 российских судна пытались помешать проведению совместным действиям США и Украины.
- Корабли страны-оккупанта объявляли вымышленные координаты закрытых регионов, требуя их покинуть.
- Они опасно маневрировали и хотели сузить путь.
- Сейчас флагман морской охраны ГПСУ и корабль Береговой охраны США продолжают учения, оставаясь в Черном море.
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