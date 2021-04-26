Преподаватель с УКУ Александр Ябчанка в понедельник, 26 апреля, сжег свой диплом кандидата медицинских наук. Такой поступок стал реакцией на то, что одиозный политик Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию.

Ябчанка рассказал, что ученую степень кандидата медицинских наук ему присудили 3 апреля 2014 года. А через 7 лет кандидатом наук стал Кива.

Заметьте Пошли со мной в туалет, закончу, что я не начал, – кандидат наук Кива журналисту

Сегодня (26 апреля – 24 канал) Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Комиссия из 13 членов единогласно проголосовала "за". Учитывая это, мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано,

– рассказал Ябчанка.

Свой поступок преподаватель прокомментировал словами "прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук".

Ябчанка призвал "других кандидатов и докторов наук поступить аналогично и не идти на компромиссы с совестью".

"Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками", – заметил преподаватель.

Защита Кивы: главное

Илья Кива 26 апреля стал кандидатом наук. Присвоение звания одиозному политику единогласно поддержали 13 членов Научного совета.

Название диссертации – "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Во время защиты Кива ушел от ответа на вопрос по собственной диссертации и пообещал дать ответ в следующей научной работе.

Кива стал кандидатом наук: смотрите видео