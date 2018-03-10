Преследование со стрельбой: полиция Ровно почти всю ночь пыталась задержать пьяного водителя

Пять полицейских патрулей пытались задержать водителя-беглеца. Но ни выстрелы, ни протараненная служебная машина не останавливали, как потом выяснилось, пьяного нарушителя.

Внимание патрульных привлекла машина с неисправной фарой. Указание патрульных остановиться водитель проигнорировал и еще и дал газу. Привлекли помощь, но водитель не останавливался, создавал аварийные ситуации. Не остановил гонщика и полицейский Приус, который заблокировал беглецу дорогу. Последний протаранил его и продолжил движение.

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Патрульные стреляли дважды. Позже на центральной улице копы создали искусственную пробку и только так нарушителя удалось задержать. Отчаянным экстремалом оказался 23-летний парень. Он приехал за полторы сотни километров на свидание в Ровно. Девушка все это время ехала рядом.

Девушка молодого возраста, не была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому считаем, что к совершению преступления отношения не имеет,

— рассказал сотрудник Управления Нацполиции Ровенской области Александр Панасюк.

Чего не скажешь о нарушителе. Содержание алкоголя в его крови даже после нескольких часов следственных действий все еще превышал допустимую норму почти в 6 раз.

Двух полицейских из раздавленного авто доставили в больницу. В них подозрение на сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Водителя-беглеца задержали, он будет находиться в изоляторе до избрания судом меры пресечения. За побег и нанесение травм работникам полиции кроме немалых штрафов ему грозит до 5 лет тюрьмы.