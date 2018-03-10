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Переслідування зі стріляниною: поліція Рівного майже всю ніч намагалася затримати п’яного водія

19:05, 10 березня 3178 Читать новость на русском

П'ять поліцейських патрулів намагались затримати водія-утікача. Та ані постріли, ані протаранена службова автівка не зупиняли, як потім з'ясувалось, п'яного порушника.

Увагу патрульних привернула автівка з несправною фарою. Вказівку патрульних зупинитись керманич проігнорував та ще й дав газу. Залучили підмогу, та водій не зупинявся, створював аварійні ситуації. Не зупинив гонщика і поліцейський Пріус, який заблокував втікачу дорогу. Останній протаранив його і продовжив рух.

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Патрульні стріляли двічі. Пізніше на центральній вулиці копи створили штучний затор і тільки так порушника вдалось затримати. Відчайдухом екстремалом виявився 23-річний хлопець. Він приїхав за півтори сотні кілометрів на побачення до Рівного. Дівчина весь цей час їхала поруч.

Дівчина молодого віку, не була у стані алкогольного сп'яніння, тому вважаємо що до вчинення злочину відношення немає,
– розповів співробітник Управління Нацполіції Рівненщини Олександр Панасюк.

Чого не скажеш про порушника. Вміст алкоголю в його крові навіть після кількох годин слідчих дій все ще перевищував допустиму норму у майже у 6 разів.

Двох поліцейських з протараненого авто доправили до лікарні. У них підозра на струс мозку та численні забої.

Водія-втікача затримали, він перебуватиме в ізоляторі до обрання судом запобіжного заходу. За втечу та завдання травм працівникам поліції окрім чималих штрафів йому загрожує до 5 років тюрми.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Рівне
Джерело: 24 Канал
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