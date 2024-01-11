Владимир Зеленский во время общения с журналистами назвал ситуацию на фронте очень сложной. Россия накапливает войска, а Украина нуждается в вооружении, в том числе большем количестве систем ПВО.
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Зеленский объяснил всю суть России
Президент дал понять, что оккупантам не нужен мир с Украиной.
Их (россиян – 24 Канал) задача – мир? Нет. Поверьте, не то что 50 на 50, одного процента у них нет мыслей, чтобы закончилась война и был мир,
– объяснил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что мир – это не план российских оккупантов. Он предположил, что Россия может мобилизовать еще 300 000 зэков. Президент напомнил, как страна-агрессорка привлекала вагнеровцев и осужденных к штурмам Бахмута. При этом россияне убивали своих же солдат, если они бежали.
Президент также напомнил, что Россия мобилизует мужчин, в том числе молодых, на временно оккупированных территориях Украины. Как объяснил Зеленский, этих людей и своих зэков Москва не считает. По его словам, главная цель оккупантов состоит в том, чтобы идти вперед и делать так, чтобы меньше трупов возвращалось в Россию во избежание общественного резонанса.
Другие заявления Зеленского
- На этой пресс-конференции глава государства также заявил, что переданное Украине западное оружие позволило уничтожить 12 самолетов и 26 вертолетов врага за сутки. Зеленский призвал партнеров дать Украине больше ПВО, чтобы мирные украинцы не погибали во время российских обстрелов наших городов.
- Кроме того, президент рассказал о своих ожиданиях от предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне. Зеленский хочет увидеть шаг от стран-членов Альянса, который позволил бы Украине стать ближе к НАТО.
- Еще Зеленский рассказал о задачах для Украины на 2024 год. Государство должно не дать россиянам оккупировать больше украинских территорий, а также не дать им заморозить войну.