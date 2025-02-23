Свой ответ украинский лидер озвучил во время пресс-конференции на полях форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля, передает 24 Канал.

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Какая может быть роль Китая

Украинский президент отметил, что рассматривает Пекин, как запасной вариант в случае прекращения помощи США. В то же время он выразил убеждение в том, что стоит все же сохранить поддержку Вашингтона, поскольку не хочется искать другие способы.

Я привык бороться до конца. Не хочется говорить о плане "Б". Надо сосредоточиться на том, чтобы не потерять США,

– заявил Зеленский.

По его словам, Китай в свою очередь может помочь остановить российского диктатора Владимира Путина с помощью различных возможностей. Он добавил, что Киев и Пекин могут иметь экономические отношения, но сигналов о помощи нет.

Он также напомнил, что Украина никогда не запрашивала оружие у Китая, потому что знает какой будет ответ.

К слову, ранее президент отмечал, что Пекин заинтересован в окончании войны в Украине. Комментируя встречу украинских чиновников с министром иностранных дел Китая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, он назвал подобный диалог важным.