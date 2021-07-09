О своей встрече с Зеленским Никифоров рассказал во время своего первого брифинга в роли представителя президента.

Важно Кто такой Сергей Никифоров: что известно о новом пресс-секретаре Зеленского

Когда Никифоров впервые встретился с президентом

Новый пресс-секретарь отметил, что ранее пересекался с украинским лидером в Кривом Роге. Тогда Владимир Зеленский еще не был президентом Украины.

Когда я учился в школе, команда будущего "95 квартала" была звездами. Несколько раз я ездил в группе поддержки их команды,

– вспомнил Никифоров.

Он признался, что бегло пересекался с Зеленским, но последний его "точно не помнит". С тех пор никаких связей с президентом Никифоров не имел.

Как Никифоров стал спикером Зеленского

С конца апреля украинский президент оставался без пресс-секретаря. Персона будущего заместителя Юлии Мендель долго была тайной. И только в конце июня СМИ сообщили о том, что по итогам отбора остались 2 кандидата:

пиарщик Александр Бондаренко,

медийщик Сергей Никифоров.

Именно последнего СМИ назвали фаворитом и будущим победителем конкурса. Наконец, 9 июля, украинский лидер подписал указ о назначении Никифорова своим спикером.