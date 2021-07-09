Про свою зустріч із Зеленським Никифоров розповів під час свого першого брифінгу в ролі речника президента.
Важливо Хто такий Сергій Никифоров: що відомо про нового прессекретаря Зеленського
Коли Никифоров вперше зустрівся з президентом
Новий прессекретар зазначив, що раніше перетинався з українським лідером у Кривому Розі. Тоді Володимир Зеленський ще не був президентом України.
Коли я вчився у школі, команда майбутнього "95 кварталу" була зірками. Кілька разів я їздив у групі підтримки їхньої команди,
– згадав Никифоров.
Він зізнався, що побіжно перетинався із Зеленським, але останній його "точно не пам'ятає". Відтоді жодних зв'язків з президентом Никифоров не мав.
Як Никифоров став речником Зеленського
З кінця квітня український президент залишався без прессекретаря. Персона майбутнього заступника Юлії Мендель довго була у таємниці. І лише наприкінці червня ЗМІ повідомили про те, що за підсумками відбору, залишилися 2 кандидати:
- піарник Олександр Бондаренко,
- медійник Сергій Никифоров.
Саме останнього ЗМІ назвали фаворитом та майбутнім переможцем конкурсу. Зрештою, 9 липня український лідер підписав указ про призначення Никифорова своїм речником.