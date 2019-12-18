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      Пресс-конференция Путина 2019: когда и где будет проходить

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      Путин даст пресс-конференцию 19 декабря / www.olloo.mn

      Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Путин должен дать оценку экономической, политической ситуации в стране, а также оценить международную обстановку.

      На нынешней пресс-конференции президента России будут присутствовать почти две тысячи российских и зарубежных журналистов. Их количество в этом году является рекордным.

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      Пятнадцатая большая конференция состоится в четверг, 19 декабря. Мероприятие пройдет в столичном Центре международной торговли. Начало в 12:00 по московскому времени (11:00 по Киеву).

      На пресс-конференции аккредитованы 1895 журналистов (российских и иностранных). В среднем президент РФ общается с представителями прессы в течение 3,5-4 часов и успевает ответить примерно на 70 вопросов.

      В 2018 году 14-я пресс-конференция состоялась 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось более 1700 журналистов. Российский лидер беседовал с прессой 3 часа 43 минуты, за это время он успел ответить на 53 вопроса.

      Где смотреть и слушать пресконференции в прямом эфире

      • Телеканалы: "Россия 1", "Россия 24", "Мир 24", НТВ, ОТР и Первый канал.
      • Радиостанции: "Маяк", "Радио России" и "Вести ФМ".

      Трансляция также будет доступна в Интернете на сайтах вышеуказанных СМИ.

      Кто будет от Украины

      От Украины, традиционно, аккредитовался спецкорреспондент УНИАН Роман Цимбалюк. Предыдущие годы он отметился острыми вопросами на тему российской оккупации и пленных:

      • Сколько денег тратит Владимир Путин на оккупированный Донбасс?
      • Какие условия обмена военнопленных и политзаключенных?

      Роман Цимбалюк на прошлогодней пресс-конференции Путина:

      В этом году он уже подготовил вопрос и предлагает подписчикам в Фейсбуке писать в комментариях идеи по вопросам Путину.

       

       

      В таком формате впервые пресс-конференция состоялась в 2001 году. Тогда мероприятие проходило летом и на нем присутствовали около 400 представителей СМИ.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России
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