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      Пресконференція Путіна 2019: коли і де відбуватиметься

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      Путін дасть пресконференцію 19 грудня / www.olloo.mn

      Велика пресконференція президента Росії Володимира Путіна відбудеться 19 грудня. Путін має дати оцінку економічній, політичній ситуації в країні, а також оцінити міжнародну обстановку.

      На цьогорічній пресконференції президента Росії будуть присутні майже дві тисячі російських і зарубіжних журналістів. Їхня кількість цього року є рекордною.

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      П’ятнадцята велика конференція відбудеться в четвер, 19 грудня. Захід пройде в столичному Центрі міжнародної торгівлі. Початок о 12:00 за московським часом (11:00 за Києвом).

      На пресконференцію акредитовано 1895 журналістів (російських та іноземних). У середньому президент РФ спілкується із представниками преси протягом 3,5-4 годин і встигає відповісти приблизно на 70 запитань.

      У 2018 році 14-я пресконференція відбулась 20 грудня в Центрі міжнародної торгівлі в Москві. На неї акредитувалося більше 1700 журналістів. Російський лідер розмовляв із пресою 3 годині 43 хвилини, за цей час він встиг відповісти на 53 питання.

      Де дивитися і слухати пресконференцію в прямому ефірі

      • Телеканали: "Росія 1", "Росія 24", "Мир 24", НТВ, ОТР і Перший канал.
      • Радіостанції: "Маяк", "Радіо Росії" і "Вести ФМ".

      Трансляція також буде доступна в Інтернеті на сайтах вищевказаних ЗМІ.

      Хто буде від України

      Від України, традиційно, акредитувався спецкореспондент УНІАНу Роман Цимбалюк. Попередніх років він відзначився гострими питаннями на тему російскої окупації та полонених:

      • Скільки грошей витрачає Володимир Путін на окупований Донбас?
      • Які умови обміну віськовополонених та політв'язнів?

      Роман Цимбалюк на минулорічній пресконференції Путіна:

       

      Цього року він уже підготував запитання і пропонує підписникам у фейсбуці писати в коментарях ідеї щодо запитань Путіну.

      У такому форматі вперше пресконференція відбулась у 2001 році. Тоді захід проходив улітку і на ньому були присутні близько 400 представників ЗМІ.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
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