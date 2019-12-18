Пресконференція Путіна 2019: коли і де відбуватиметься

Велика пресконференція президента Росії Володимира Путіна відбудеться 19 грудня. Путін має дати оцінку економічній, політичній ситуації в країні, а також оцінити міжнародну обстановку.

На цьогорічній пресконференції президента Росії будуть присутні майже дві тисячі російських і зарубіжних журналістів. Їхня кількість цього року є рекордною.

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П’ятнадцята велика конференція відбудеться в четвер, 19 грудня. Захід пройде в столичному Центрі міжнародної торгівлі. Початок о 12:00 за московським часом (11:00 за Києвом).

На пресконференцію акредитовано 1895 журналістів (російських та іноземних). У середньому президент РФ спілкується із представниками преси протягом 3,5-4 годин і встигає відповісти приблизно на 70 запитань.

У 2018 році 14-я пресконференція відбулась 20 грудня в Центрі міжнародної торгівлі в Москві. На неї акредитувалося більше 1700 журналістів. Російський лідер розмовляв із пресою 3 годині 43 хвилини, за цей час він встиг відповісти на 53 питання.

Де дивитися і слухати пресконференцію в прямому ефірі

Телеканали: "Росія 1", "Росія 24", "Мир 24", НТВ, ОТР і Перший канал.

Радіостанції: "Маяк", "Радіо Росії" і "Вести ФМ".

Трансляція також буде доступна в Інтернеті на сайтах вищевказаних ЗМІ.

Хто буде від України

Від України, традиційно, акредитувався спецкореспондент УНІАНу Роман Цимбалюк. Попередніх років він відзначився гострими питаннями на тему російскої окупації та полонених:

Скільки грошей витрачає Володимир Путін на окупований Донбас?

Які умови обміну віськовополонених та політв'язнів?

Роман Цимбалюк на минулорічній пресконференції Путіна:

Цього року він уже підготував запитання і пропонує підписникам у фейсбуці писати в коментарях ідеї щодо запитань Путіну.

У такому форматі вперше пресконференція відбулась у 2001 році. Тоді захід проходив улітку і на ньому були присутні близько 400 представників ЗМІ.