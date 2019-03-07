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      Пресс-конференция Андрея Садового и Анатолия Гриценко: онлайн

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      Пресс-конференция Садового и Гриценко - смотреть онлайн - трансляция 07.03.2019
      Андрей Садовый и Анатолий Гриценко / 24 канал

      Мэр Львова Андрей Садовый, который решил снять свою кандидатуру с выборов, и Анатолий Гриценко, кандидат в президенты Украины, проводят совместную пресс-конференцию в Киеве. Во время этого мероприятия политики объявили об объединении усилий на президентских выборах.

      Пресс-конференция Андрея Садового и Анатолия Гриценко: видео

      Напомним, 1 марта мэр Львова Андрей Садовый объявил о том, что снимает свою кандидатуру и объявил о поддержке экс-министра обороны Анатолия Гриценко на президентских выборах, которые состоятся 31 марта.

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      Ранее Андрей Садовый сделал заявление о том, что "единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить", добавив, что журналистские расследования показывают только вершину коррупционного айсберга.

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      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Новости Украины Андрей Садовой Садовый и Гриценко объединились Анатолий Гриценко
      Источник: 24 Канал
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