Пресс-конференция Андрея Садового и Анатолия Гриценко: онлайн

Мэр Львова Андрей Садовый, который решил снять свою кандидатуру с выборов, и Анатолий Гриценко, кандидат в президенты Украины, проводят совместную пресс-конференцию в Киеве. Во время этого мероприятия политики объявили об объединении усилий на президентских выборах.

Пресс-конференция Андрея Садового и Анатолия Гриценко: видео

Напомним, 1 марта мэр Львова Андрей Садовый объявил о том, что снимает свою кандидатуру и объявил о поддержке экс-министра обороны Анатолия Гриценко на президентских выборах, которые состоятся 31 марта.

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Ранее Андрей Садовый сделал заявление о том, что "единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить", добавив, что журналистские расследования показывают только вершину коррупционного айсберга.