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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Прес-конференція Андрія Садового та Анатолія Гриценка: відео

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      Прес-конференція Садового та Гриценка - дивитися онлайн - трансляція 07.03.2019
      Андрій Садовий та Анатолій Гриценко / 24 канал

      Мер Львова Андрій Садовий, який вирішив зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів, та Анатолій Гриценко, кандидат в президенти України, провели спільну прес-конференцію у Києві. Під час цього заходу політики оголосили про об'єднання зусиль на президентських виборах.

      Прес-конференція Андрія Садового та Анатолія Гриценка: дивіться відео

       

      Нагадаємо, 1 березня міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про те, що знімає свою кандидатуру та оголосив про підтримку екс-міністра оборони Анатолія Гриценка на президентських виборах, які відбудуться 31 березня.

      Читайте також: Гриценко випереджає Садового в рейтингу, Садовий вище в довірі – опитування

      Раніше Андрій Садовий зробив заяву про те, що "єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти" додавши, що журналістські розслідування показують лише вершину корупційного айсбергу.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Андрій Садовий Садовий і Гриценко об'єдналися Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 Канал
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