Прес-конференція Андрія Садового та Анатолія Гриценка: відео

Мер Львова Андрій Садовий, який вирішив зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів, та Анатолій Гриценко, кандидат в президенти України, провели спільну прес-конференцію у Києві. Під час цього заходу політики оголосили про об'єднання зусиль на президентських виборах.

Прес-конференція Андрія Садового та Анатолія Гриценка: дивіться відео

Нагадаємо, 1 березня міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про те, що знімає свою кандидатуру та оголосив про підтримку екс-міністра оборони Анатолія Гриценка на президентських виборах, які відбудуться 31 березня.

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Раніше Андрій Садовий зробив заяву про те, що "єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти" додавши, що журналістські розслідування показують лише вершину корупційного айсбергу.