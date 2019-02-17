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      Пресс-секретарь госдепа США отказалась от поста постпреда в ООН

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      Хизер Нойерт
      Хизер Нойерт / Фото из открытых источников

      Бывшая телеведущая Fox News пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Нойерт не будет претендовать на пост американского постпреда в ООН. Она сняла свою кандидатуру.

      Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

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      Сегодня Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру на должность постпреда США при ООН. Президент вскоре объявит кандидатуру постоянного представителя США в ООН,
      – говорится в сообщении.

      Сама Нойерт заявила, что последние два месяца были изнурительными для ее семьи, и именно в интересах семьи она решила снять свою кандидатуру.

      "Я благодарна президенту США Дональду Трампу и госсекретарю США Майку Помпео за оказанное мне доверие и за выдвижение меня на пост постоянного представителя США при ООН", – заявила она.

      Никки Хейли, которая была представителем США в ООН с января 2017 года, во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме 9 октября неожиданно объявила ему о своей отставке. Выполнение своих обязанностей она продолжит до конца года.

      О том, что Трамп рассматривает кандидатуру Нойерт на должность постоянного представителя страны при ООН, СМИ стало известно в октябре прошлого года.

      Кто такая Хизер Нойерт?С 24 апреля 2017 она является официальным представителем Государственного департамента США. Ранее была ведущей и корреспондентом утренней программы Fox and Friends на телеканале Fox News Channel. Хизер Нойерт провела свою первую пресс-конференцию 6 июня 2017.

      blog_ava
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      Теги: ООН Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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