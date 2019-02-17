Пресс-секретарь госдепа США отказалась от поста постпреда в ООН

Бывшая телеведущая Fox News пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Нойерт не будет претендовать на пост американского постпреда в ООН. Она сняла свою кандидатуру.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

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Сегодня Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру на должность постпреда США при ООН. Президент вскоре объявит кандидатуру постоянного представителя США в ООН,

– говорится в сообщении.

Сама Нойерт заявила, что последние два месяца были изнурительными для ее семьи, и именно в интересах семьи она решила снять свою кандидатуру.

"Я благодарна президенту США Дональду Трампу и госсекретарю США Майку Помпео за оказанное мне доверие и за выдвижение меня на пост постоянного представителя США при ООН", – заявила она.

Никки Хейли, которая была представителем США в ООН с января 2017 года, во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме 9 октября неожиданно объявила ему о своей отставке. Выполнение своих обязанностей она продолжит до конца года.

О том, что Трамп рассматривает кандидатуру Нойерт на должность постоянного представителя страны при ООН, СМИ стало известно в октябре прошлого года.

Кто такая Хизер Нойерт?С 24 апреля 2017 она является официальным представителем Государственного департамента США. Ранее была ведущей и корреспондентом утренней программы Fox and Friends на телеканале Fox News Channel. Хизер Нойерт провела свою первую пресс-конференцию 6 июня 2017.