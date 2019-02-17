Прес-секретар держдепу США відмовилася від поста постпреда в ООН

Колишня телеведуча Fox News, прес-секретар держдепартаменту США Хізер Нойерт не претендуватиме на пост американського постпреда в ООН. Вона зняла свою кандидатуру .

Про це повідомили у Державному департаменті США.

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Сьогодні Хізер Нойерт зняла свою кандидатуру на посаду постпреда США при ООН. Президент незабаром оголосить кандидатуру постійного представника США в ООН,

– йдеться у повідомленні.

Сама Нойерт заявила, що останні два місяці були виснажливими для її сім'ї, і саме в інтересах сім'ї вона вирішила зняти свою кандидатуру.

"Я вдячна президенту США Дональду Трампу і держсекретареві США Майку Помпео за надану мені довіру і за висунення мене на пост постійного представника США при ООН", – заявила вона.

Ніккі Гейлі, яка була представником США в ООН з січня 2017 року, під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі 9 жовтня несподівано оголосила йому про свою відставку. Виконання своїх обов'язків вона продовжить до кінця року.

Про те, що Трамп розглядає кандидатуру Нойерт на посаду постійного представника країни при ООН, ЗМІ стало відомо у жовтні минулого року.

Хто така Хізер Нойерт?З 24 квітня 2017 року вона є офіційним представником Державного департаменту США. Раніше була ведучою та кореспонденткою ранкової програми Fox and Friends на телеканалі Fox News Channel. Хізер Нойєрт провела свою першу прес-конференцію 6 червня 2017 року.