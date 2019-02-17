04:13
17 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруська любов Путіна. Подарунок для Кім Чен Ина
      Вєсті Кремля
      17:21, 16 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Прес-секретар держдепу США відмовилася від поста постпреда в ООН

      21 Читать новость на русском
      Хізер Нойерт
      Хізер Нойерт / Фото з відкритих джерел

      Колишня телеведуча Fox News, прес-секретар держдепартаменту США Хізер Нойерт не претендуватиме на пост американського постпреда в ООН. Вона зняла свою кандидатуру .

      Про це повідомили у Державному департаменті США.

      Читайте також: Ядерний конфлікт між США та Росією: свою позицію озвучив Китай

      Сьогодні Хізер Нойерт зняла свою кандидатуру на посаду постпреда США при ООН. Президент незабаром оголосить кандидатуру постійного представника США в ООН,
      – йдеться у повідомленні.

      Сама Нойерт заявила, що останні два місяці були виснажливими для її сім'ї, і саме в інтересах сім'ї вона вирішила зняти свою кандидатуру.

      "Я вдячна президенту США Дональду Трампу і держсекретареві США Майку Помпео за надану мені довіру і за висунення мене на пост постійного представника США при ООН", – заявила вона.

      Ніккі Гейлі, яка була представником США в ООН з січня 2017 року, під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі 9 жовтня несподівано оголосила йому про свою відставку. Виконання своїх обов'язків вона продовжить до кінця року.

      Про те, що Трамп розглядає кандидатуру Нойерт на посаду постійного представника країни при ООН, ЗМІ стало відомо у жовтні минулого року.

      Хто така Хізер Нойерт?З 24 квітня 2017 року вона є офіційним представником Державного департаменту США. Раніше була ведучою та кореспонденткою ранкової програми Fox and Friends на телеканалі Fox News Channel. Хізер Нойєрт провела свою першу прес-конференцію 6 червня 2017 року.

      blog_ava
      Росія організовувала спроби переворотів у країнах, яких не могла зупинити у вступі в НАТО
      сьогодні
      1875
      Теги: Новини політики Новини США ООН
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      16 лютого , 22:03 Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      Ukrainer 1931
      Головні новини 16 лютого: заява Меркель про "Північний потік-2" і обвал будівлі вишу в Росії
      16 лютого , 22:00 Головні новини 16 лютого: заява Меркель про "Північний потік-2" і обвал будівлі вишу в Росії
      2655
      Беларусь и демократия – разные полюса
      16 лютого , 19:00 Беларусь и демократия – разные полюса
      Олександр Гаврутенко 610
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      16 лютого , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 1328
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      16 лютого , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 920
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук