По словам Зеленского, российская элита – крупный бизнес, олигархи – попали под санкции. И неудивительно, что многим из них не нравится блокировка счетов, яхт, недвижимости.

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Давление нужно усиливать

Зеленский заметил, что русская элита не хотела бы иметь 20 – 30 – 40 маленьких стран вместо великой России. Они ведь вряд ли будут стремиться делиться бизнесом, который имеют внутри страны-агрессорки. И именно поэтому давление нужно усиливать.

Мы очень много думаем о ком-то. Наши головы забиты другой лишней информацией. Они (русская элита – 24 Канал) сами разберутся. Больше давления, больше санкций, больше изоляции России. И их элита будет думать, что им такое сделать внутри государства, чтобы с их новой политикой кто-то хотел сесть за стол,

– сказал он.

Президент Владимир Зеленский добавил, что заинтересованный в том, чтобы российская элита начала над этим размышлять.