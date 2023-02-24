За словами Зеленського, російська еліта – великий бізнес, олігархи – справедливо потрапили під санкції. І не дивно, що багатьом із них не подобається блокування рахунків, яхт, нерухомості тощо.

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Тиск потрібно посилювати

Зеленський зауважив, що російська еліта не хотіла б мати 20 – 30 – 40 маленьких країн замість великої Росії. Адже вони навряд чи прагнутимуть ділитися бізнесом, який мають всередині країни-агресорки. І саме тому тиск потрібно посилювати.

Ми дуже багато думаємо про когось. Наші голови забиті іншою зайвою інформацією. Вони (російська еліта – 24 Канал) самі розберуться. Більше тиску, більше санкцій, більше ізоляції Росії. І їхня еліта думатиме, що їм таке зробити всередині держави, щоб з їхньою новою політикою хтось хотів сісти за стіл,

– сказав він.

Президент Володимир Зеленський додав, що зацікавлений в тому, щоб російська еліта почала над цим міркувати.