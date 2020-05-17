Преступления Кремля против крымских татар: на зданиях ОПУ и Кабмина покажут видеоинсталляцию

В 2020 году День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа выпал на 18 мая. По этому случаю на здании Офиса Президента через световую проекцию покажут видеоинсталляцию, которая расскажет о преступлениях советской власти и России против крымских татар.

Детальніше про акцію

Інсталяцію на будівлі Офісу Президента проектуватимуть уночі з 17 проти 18 травня. Час початку заходу – 00:01. Крім того, схоже можна буде спостерігати й 18 травня, але вже з настанням темного часу доби – орієнтовно з 21:00. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Радимо ознайомитися Депортація без покарання: як Росія годує світ міфом

Також цю інсталяцію покажуть на будівлі Кабінету Міністрів України – так само орієнтовно о 21:00, 18, 19 та 20 травня.

Сьогодні, 17 травня, Ми долучаємося до заклику Меджлісу та просимо всіх підняти кримськотатарський прапор з траурною стрічкою, а о 21:00 запалити вогник пам’яті у своєму вікні. Ми пам‘ятаємо злочини радянського режиму, – зазначили у Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій.

Коротко про злочини Кремля проти кримських татар

Примусове вигнання кримських татар з Кримського півострова злочинці радянського режиму розпочали о третій годині ранку 18 травня 1944 року.

Протягом двох днів з рідних домівок було виселено 180 тисяч кримських татар.

Вигнання та нелюдські умови в місцях заслання мали катастрофічні наслідки – від хвороб та виснаження загинуло десятки тисяч кримських татар.

У 2014 році Росія посягнула на територіальну цілісність України, окупувала Крим і розпочала війну на Сході України.

Досі окупаційні російські адміністрації продовжують військову агресію проти України, продовжують здійснювати злочини проти кримських татар – залякуючи, переслідуючи, саджаючи у тюрми.

Тиск на кримськотатарський народ, організація етнічних і політично вмотивованих переслідувань та переслідувань за віросповідання – це є ніщо інше як етноцид.

Нащадки Сталіна продовжують знищувати все, пов'язане з кримськими татарами

У відомстві підкреслюють, що кримськотатарський народ подарував світу не тільки видатних воїнів, таких як військовий льотчик-ас Амет-Хан Султан. Але й видатних інтелектуалів, як Ісмаїл Гаспринський. А лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв є живим символом незламності і самовідданого служіння своєму народові.

Водночас сьогодні Україна захоплено слухає Джамалу і дивиться фільми Ахтема Сейтаблаєва. Натомість духовні нащадки Сталіна в Кремлі сьогодні знову намагаються знищити все, що пов‘язано з корінним народом,

– наголошують у міністерстві.

На переконання представників відомства, обов’язок України – зробити усе необхідне для кримськотатарського народу, аби їхні права, культура, мова і традиції було збережено.

Зерніть увагу День пам’яті жертв політичних репресій: шокуючі факти про Великий терор

"Право кримських татар вільно жити на своїй землі буде відновлено – інакшого не дано. Ми не припинемо боротьбу допоки не повернемо з-під російського гніту український півострів Крим. 18 травня – це й День боротьби за права кримськотатарського народу. В цей день хочемо вкотре нагадати всьому світові та країні-агресору, що Крим - це Україна, і час окупантів невдовзі мине", – підсумували у Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій.