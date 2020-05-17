Злочини Кремля проти кримських татар: на будівлях ОПУ та Кабміну покажуть відеоінсталяцію

У 2020 році День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу випав на 18 травня. З цієї нагоди на будівлі Офісу Президента через світлову проекцію покажуть відеоінсталяцію, яка розповість про злочини радянської влади та Росії проти кримських татар.

Детальніше про акцію

Інсталяцію на будівлі Офісу Президента проектуватимуть уночі з 17 проти 18 травня. Час початку заходу – 00:01. Крім того, схоже можна буде спостерігати й 18 травня, але вже з настанням темного часу доби – орієнтовно з 21:00. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Також цю інсталяцію покажуть на будівлі Кабінету Міністрів України – так само орієнтовно о 21:00, 18, 19 та 20 травня.

Сьогодні, 17 травня, Ми долучаємося до заклику Меджлісу та просимо всіх підняти кримськотатарський прапор з траурною стрічкою, а о 21:00 запалити вогник пам’яті у своєму вікні. Ми пам‘ятаємо злочини радянського режиму, – зазначили у Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій.

Коротко про злочини Кремля проти кримських татар

Примусове вигнання кримських татар з Кримського півострова злочинці радянського режиму розпочали о третій годині ранку 18 травня 1944 року.

Протягом двох днів з рідних домівок було виселено 180 тисяч кримських татар.

Вигнання та нелюдські умови в місцях заслання мали катастрофічні наслідки – від хвороб та виснаження загинуло десятки тисяч кримських татар.

У 2014 році Росія посягнула на територіальну цілісність України, окупувала Крим і розпочала війну на Сході України.

Досі окупаційні російські адміністрації продовжують військову агресію проти України, продовжують здійснювати злочини проти кримських татар – залякуючи, переслідуючи, саджаючи у тюрми.

Тиск на кримськотатарський народ, організація етнічних і політично вмотивованих переслідувань та переслідувань за віросповідання – це є ніщо інше як етноцид.

Нащадки Сталіна продовжують знищувати все, пов'язане з кримськими татарами

У відомстві підкреслюють, що кримськотатарський народ подарував світу не тільки видатних воїнів, таких як військовий льотчик-ас Амет-Хан Султан. Але й видатних інтелектуалів, як Ісмаїл Гаспринський. А лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв є живим символом незламності і самовідданого служіння своєму народові.

Водночас сьогодні Україна захоплено слухає Джамалу і дивиться фільми Ахтема Сейтаблаєва. Натомість духовні нащадки Сталіна в Кремлі сьогодні знову намагаються знищити все, що пов‘язано з корінним народом,

– наголошують у міністерстві.

На переконання представників відомства, обов’язок України – зробити усе необхідне для кримськотатарського народу, аби їхні права, культура, мова і традиції було збережено.

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"Право кримських татар вільно жити на своїй землі буде відновлено – інакшого не дано. Ми не припинемо боротьбу допоки не повернемо з-під російського гніту український півострів Крим. 18 травня – це й День боротьби за права кримськотатарського народу. В цей день хочемо вкотре нагадати всьому світові та країні-агресору, що Крим - це Україна, і час окупантів невдовзі мине", – підсумували у Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій.