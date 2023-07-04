Даже на российско-украинской границе россияне избивают несовершеннолетних, заставляют их и их матерей раздеваться до гола и на камеру зачитывать подготовленный текст. О нескольких последних ужасных случаях рассказал экс-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка, основатель "Save Ukraine" Николай Кулеба во время круглого стола "Дети-жертвы российской агрессии против Украины".

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Издеваются и пытают: одни из последних преступлений россиян

В частности, он рассказал, что на российско-украинской границе военные страны-навоза сначала 17-летнего юношу избивали железной палкой, а затем решили проверить его вещи. При этом парень сам должен был вытаскивать их из сумки и показывать на камеру.

Однако при этом россияне захотели поиздеваться над несовершеннолетним и заставили его раздеться догола, поэтому вещи он показывал, будучи полностью обнаженным.

Они снимали все это на камеру, издевались над ним прямо на границе. И он должен все из сумки вытаскивать и на камеру показывать, что у него там есть,

– рассказал Кулеба.

Издевались оккупанты и над матерями пострадавших детей. Так, перед тем, как отдать одной из них патриотически настроенного сына, они заставили их обоих раздеться на камеру и при этом благодарить Россию. При этом российские военные пригрозили, что видео попадет в сеть, если они хоть что-нибудь плохое скажут о России.

Случаев издевательств, пыток очень много. Когда матери надевают на голову балаклаву или шапку, закрывая глаза, когда везут на подвал, когда три дня она вынуждена сидеть там и доказывать, что она едет за своим сыном. Когда ее заставляют на камеру говорить написанный текст, будто ее отправили туда, "Save Ukraine" отправил,

– подчеркнул экс-уполномоченный по правам ребенка.

Обратите внимание! "Save Ukraine" – это благотворительный фонд, координирующий десятки организаций, волонтеров, физических и юридических лиц для помощи внутренне перемещенным лицам. Команда фонда помогает с эвакуацией, гуманитарной помощью и поселением находящимся в зоне боевых действий семьям и детям.

Как Россия воспринимает возвращение украинских детей

Также Николай Кулеба рассказал о работе российской пропаганды. Так, если для наших и других адекватных государств мира Украина возвращает своих детей домой, то для России мы якобы "похищаем детей с их новых территорий".

Потому что территория оккупированная Херсонщины, Харьковщины, Запорожья – это все "их новые территории". И это для нас возвращение похищенных детей, а для них, для их пропаганды это то, что мы похищаем детей,

– сказал Кулеба.

Сегодняшняя война – гибридная, и Россия, как отметил экс-уполномоченный по правам ребенка, использует все инструменты влияния в этой войне.

Круглый стол "Дети-жертвы российской агрессии против Украины": видео