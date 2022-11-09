Изнасиловали 15-летнюю девочку, – оккупант признался в зверствах россиян в Херсонской области

Российская армия продолжает совершать военные преступления против гражданского населения, в частности, в Херсонской области. Один из захватчиков признался, как военные изнасиловали несовершеннолетнюю и застрелили женщину.

Российская пропаганда называет украинцев фашистам и нацистами, однако сами захватчики прекрасно понимают, что это касается их самих. Источники в спецслужбах предоставили 24 каналу текст письма одного из российских военнослужащих в Херсонской области, в котором тот рассказал всю правду о преступлениях своих собратьев.

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"Здесь произвол полный"

В смс-сообщении из Михайловки в Херсонской области военнослужащий написал, что является заместителем командира одного из подразделений вражеской армии. Впоследствии он констатировал, что российская армия не соблюдает нормы ведения войны, независимо от того, это "высококвалифицированные контрактники", или обычные мобилизованные Путиным бойцы.

Здесь произвол полный. В селе 15-летнюю девочку изнасиловали, бабе в рот стрельнули за то, что та сосать не захотела… И это все наши контрактники и "мобики". П*з*ят только свои же,

– написал захватчик.

Также он искренне написал, что его подразделение – "говно для всех: и жителей, и российской контрразведки, и вагнеровцев, и ахматовцев".

На самом деле "говно" – это еще очень мягкое слово для характеристики людей, которые изнасиловали несовершеннолетнюю девушку, застрелили женщину и совершили сотни других военных преступлений на территории нашего государства.

Кстати, он вспомнил в тексте, что недавно с ним едва не расправились "контрабасы". Чем-то замкомандира им не угодил, поэтому они решили нацелить на него автомат Калашникова.

"Хавку почти не давали – чужие сухпаи жрали"

Кроме того, оккупант решил пожаловаться человеку, которому отправлял письмо, на проблемы, которые существуют в российской армии. По его словам, командир подразделения, по имени Толя, просто ворует деньги, которые враждебное командование выделяет армейцам. На них он покупает еду для себя и своего собрата Стаса.

Между нами, – только они со Стасом скорешевались (подружились – 24 канал), на деньги пацанов начали пойло и хавку брать и вдвоем втихаря ху*рит*,

– отметил оккупант.

Интересно, что в своем письме военнослужащий сначала обращался к некоему "Ваньке" и попросил его с какой-то целью раздобыть ценную информацию о командире подразделения. Мол, имеет ли тот награды за боевые заслуги, другие регалии.

Неизвестно, зачем ему это требовалось. Вероятно, он или намерен расправиться с Толей, потому что тот ворует деньги, или просто хочет попросить его "поделиться" казной, выделяющей на армию. В тексте он, конечно, отмечал, что волнуется за "пацанов из третьего подразделения", которые "бедные" недоедают, однако зная циничность врага, смешно слышать о таком слышать.

Бунты в русской армии

Напомним, недавно появилась информация, что Путин начал выдвигать претензии к министерству обороны из-за постоянных поражений "второй армии мира" на фронте. Диктатор не может справиться с происходящим в его войске, поэтому даже существует угроза бунтов среди военнослужащих против российского командования.

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