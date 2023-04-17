Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, публикация свидетельств о преступления вагнеровцев, которые они совершили по приказу Пригожина, может ударить по его возможностям.
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Вполне возможно, что Пригожин будет обвиняться в преступлениях против человечности. Со временем Международный уголовный суд также выдаст ордер на его арест.
Не зря Пригожин "засуетился" в последнее время. Начал рассказывать, что нужно зафиксироваться на оккупированных территориях. Он прекрасно понимает, что сейчас за него займутся серьезно. Это может создать проблемы для него. Не в России, а там, где вагнеровцы имеют свои бизнес-интересы,
– отметил Тизенгаузен.
Вагнеровцы занимаются преступной деятельностью и в Африке, и на Ближнем Востоке. Если Запад серьезно возьмется за Пригожина, это существенно повредит логистически-финансовые цепочки его группировки.
Какое будущее Пригожина может быть у России
Как отметил Тизенгаузен, Пригожин будет официальным террористом. Хотя сейчас тот абсолютно целится в послевоенную Россию. Он пытается построить политическую карьеру, ведь вообще не интегрирован в "российскую политическую сеть". У него нет должности, территории и т.д.
Пригожин хочет захватить внимание разочаровавшегося в Путине 10-15% праворадикального населения России. Туда так же метит террорист Гиркин.
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Последние полгода Пригожин строил образ "героя Бахмута". Когда после контрнаступления они убегут, то тот образ, который Пригожин построил себе, не будет ни к чему привязан. Поэтому Пригожин также "засуетился". Но это ему не поможет. Верю, что он полностью ответит за свои преступления,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Шокирующие доказательства преступлений ЧВК "Вагнера": коротко
- Представители ресурса Gulagu.net пообщались с бывшими вагнеровцами. Они рассказали о военных преступлениях, совершенных на оккупированной территории Украины.
- Бывшие командиры подразделений рассказали, что Евгений Пригожин лично отдавал преступные приказы об убийствах и расстрелах. Они могли из 100 пленных покинуть 2 – 3 человека.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак уже отреагировал на расследование. Тот подчеркнул, что Украина приложит все усилия, чтобы военные преступники полностью ответили за свои поступки.