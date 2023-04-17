Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, публикация свидетельств о преступления вагнеровцев, которые они совершили по приказу Пригожина, может ударить по его возможностям.

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Вполне возможно, что Пригожин будет обвиняться в преступлениях против человечности. Со временем Международный уголовный суд также выдаст ордер на его арест.

Не зря Пригожин "засуетился" в последнее время. Начал рассказывать, что нужно зафиксироваться на оккупированных территориях. Он прекрасно понимает, что сейчас за него займутся серьезно. Это может создать проблемы для него. Не в России, а там, где вагнеровцы имеют свои бизнес-интересы,

– отметил Тизенгаузен.

Вагнеровцы занимаются преступной деятельностью и в Африке, и на Ближнем Востоке. Если Запад серьезно возьмется за Пригожина, это существенно повредит логистически-финансовые цепочки его группировки.

Какое будущее Пригожина может быть у России

Как отметил Тизенгаузен, Пригожин будет официальным террористом. Хотя сейчас тот абсолютно целится в послевоенную Россию. Он пытается построить политическую карьеру, ведь вообще не интегрирован в "российскую политическую сеть". У него нет должности, территории и т.д.

Пригожин хочет захватить внимание разочаровавшегося в Путине 10-15% праворадикального населения России. Туда так же метит террорист Гиркин.

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Последние полгода Пригожин строил образ "героя Бахмута". Когда после контрнаступления они убегут, то тот образ, который Пригожин построил себе, не будет ни к чему привязан. Поэтому Пригожин также "засуетился". Но это ему не поможет. Верю, что он полностью ответит за свои преступления,

– подчеркнул Тизенгаузен.

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