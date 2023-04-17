Расследователи проекта "Гулагу.нет" опубликовали признание вагнеровцев, как они сами представились, в совершении десятков преступлений. Один из них рассказал о страшных подробностях расстрелов в Бахмуте.
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В доме не осталось ни одного живого человека
Савичев поделился, что получил приказ провести так называемую "зачистку" в одном из жилых домов в Бахмуте. По его словам, никто не выводил гражданских – всех убили. Хотя в совершении военного преступления он и признался, однако заявил, что ему было все равно, кого убивать.
Шансов выжить не было. Ни одного живого человека в доме не осталось. Вы можете меня осуждать, но я тоже хотел жить, как и вы. Если бы я не выполнил приказ, то меня самого обнулили бы,
– рассказал вагнеровец.
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Что известно о Савичеве
Алексей Савичев отбывал срок в исправительной колонии в городе Воронеже. До конца заключения ему оставалось 3 месяца, однако в сентябре 2022 года его завербовали в ЧВК "Вагнер". По словам Савичева, он пошел воевать, потому что "хотел изменить картинку".
Провел в тюрьме Савичев 30 лет. С таким "стажем" его назначили командиром разведгруппы.
Вагнеровцы признались в совершении преступлений
- В материале расследования двое заключенных, назвавшихся вагнеровцами, рассказали о совершении страшных преступлений, на исполнение которых отдавал приказы владелец ЧВК Евгений Пригожин. Их показания – прямые доказательства совершения серии военных преступлений.
- Вагнеровцы признались в расстрелах детей на Донбассе. По их словам, только в Бахмуте расстреляли около 10 подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Бывшие заключенные также расстреливали десятки мирных людей во время попыток эвакуации.
- За неисполнение приказов Пригожина вагнеровцы расстреливали "побратимов". По словам Савичева, он собственными глазами видел, как расстреляли около 70 "своих" за отказ выполнять приказы руководства.