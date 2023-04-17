Расследователи проекта "Гулагу.нет" опубликовали признание вагнеровцев, как они сами представились, в совершении десятков преступлений. Один из них рассказал о страшных подробностях расстрелов в Бахмуте.

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В доме не осталось ни одного живого человека

Савичев поделился, что получил приказ провести так называемую "зачистку" в одном из жилых домов в Бахмуте. По его словам, никто не выводил гражданских – всех убили. Хотя в совершении военного преступления он и признался, однако заявил, что ему было все равно, кого убивать.

Шансов выжить не было. Ни одного живого человека в доме не осталось. Вы можете меня осуждать, но я тоже хотел жить, как и вы. Если бы я не выполнил приказ, то меня самого обнулили бы,

– рассказал вагнеровец.

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Что известно о Савичеве

Алексей Савичев отбывал срок в исправительной колонии в городе Воронеже. До конца заключения ему оставалось 3 месяца, однако в сентябре 2022 года его завербовали в ЧВК "Вагнер". По словам Савичева, он пошел воевать, потому что "хотел изменить картинку".

Провел в тюрьме Савичев 30 лет. С таким "стажем" его назначили командиром разведгруппы.

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