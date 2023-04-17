Розслідувачі проєкту "Гулагу.нет" опублікували зізнання вагнерівців, як вони самі представилися, у скоєнні десятків злочинів. Один із них розповів страшні подробиці розстрілів у Бахмуті.
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У будинку не лишилося жодної живої людини
Савічев поділився, що отримав наказ провести так звану "зачистку" в одному з житлових будинків у Бахмуті. За його словами, ніхто не виводив цивільних – всіх вбили. Хоча у скоєні воєнного злочину він і зізнався, проте заявив, що йому було все одно, кого вбивати.
Шансів вижити не було. Жодної живої людини у будинку не лишилося. Ви можете мене засуджувати, але я теж хотів жити, як і ви. Якби я не виконав наказ, то мене самого обнулили б,
– розповів вагнерівець.
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Що відомо про Савічева
Олексій Савічев відбував строк у виправній колонії у місті Воронежі. До кінця ув'язнення йому лишалося 3 місяці, проте у вересні 2022 року його завербували до ПВК "Вагнера". За словами Савічева, він пішов воювати, бо "хотів змінити картинку".
Провів у в'язниці Савічев 30 років. З таким "стажем" його призначили командиром розвідгрупи.
Вагнерівці зізналися у скоєнні злочинів
- У матеріалі розслідування двоє ув'язнених, які назвалися вагнерівцями, розповіли про скоєння страшних злочинів, на виконання яких віддавав накази власник ПВК Євген Пригожин. Їхні свідчення – прямі докази про скоєння серії воєнних злочинів.
- Вагнерівці зізналися у розстрілах дітей на Донбасі. За їх словами, лише у Бахмуті розстріляли приблизно 10 підлітків віком від 15 до 17 років. Також колишні в'язні розстрілювали десятки мирних людей під час спроб евакуації.
- За невиконання наказів Пригожина вагнерівці розстрілювали "побратимів". За словами Савічева, він на власні очі бачив, як розстріляли близько 70 "своїх" за відмову виконувати накази керівництва.