Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на розслідування проєкту "Гулагу.нет", в якому вагнерівці зізнались у жорстоких убивствах українців.
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Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з ПВК "Вагнер", але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають,
– написав Андрій Єрмак.
В ОП риторично запитати, "скільки ще таких злочинів має викритись".
"Зізнання мало": в ОП наполягають на покаранні воєнних злочинців
Андрій Єрмак наголосив, що зізнання у скоєному – недостатньо. Україна докладе усіх зусиль, аби притягнути воєнних злочинців до відповідальності.
Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов'язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх,
– додав керівник ОП.
Та зауважив, що "світ має бачити обличчя Росії, не боятися, а бити жорстко".
"Це публічне зізнання у геноциді"
Помічниця голови Офісу президента Андрія Єрмака Дар’я Зарівна наголосила, що опубліковане сьогодні розслідування – це публічне зізнання в геноциді.
Вони викрали тисячі українських дітей, приховують це, як і те, що з ними зараз. Світ не може мовчати, бо саме зараз у Європі відбуваються воєнні злочини. Скільки ще вони вбили? Ми не знаємо масштабів таких дій на окупованих територіях,
– зазначила Дар'я Зарівна.
Та наголосила, що усьому світу відомо, хто стоїть за цими жорстокими вбивствами.
"Путін – воєнний злочинець. Пригожин, все командування російської армії, і, головне – російський народ. Ми повинні говорити, що ціла країна, весь її народ є воєнними злочинцями. Нація, що вбиває дітей. Ця нація відповідатиме за все", – наголосила помічниця голови ОП.
Головне про зізнання вагнерівців і викриття Пригожина
- Проєкт "Гулагу.нет" провів розслідування та виклав у мережу відео з підтвердженням того, що засновник групи "Вагнер" Євген Пригожин особисто наказував страчувати українських військових та мирних людей.
- Двоє колишніх командирів підрозділів ПВК "Вагнер" розповіли жахливі факти своїх діянь на Сході України, зокрема убивства жінок, дітей, інвалідів. Вони отримували накази "зачистити" кожен будинок під час просування.
- Один із них – Савічєв – розповідав, як виконуючи наказ, їхній підрозділ розстріляв понад 20 мирних жителів, у тому числі й дітей віком 15−17 років.
- А Улдаров зізнався у вбивствах жінок, чоловіків, пенсіонерів та дітей, у тому числі й маленьких – 5-річної дівчинки.