Преступная группировка пошла на соглашение с россиянами и планировала помочь захватить Одессу

СБУ нейтрализовала мощную преступную группировку в Одессе. Она пошла на сотрудничество с россиянами и хотела присоединиться к так называемой "оккупационной власти", если бы врагу удалось захватить город.

В ходе масштабной спецоперации Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали лидеров и членов преступных группировок. Отмечается, что среди коллаборантов известные в криминальных кругах "Эмиль Варшавский" и "Пайзулаев".

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Спецоперация СБУ в Одессе

По информации СБУ, коллаборанты поддерживали связь с представителями России, докладывали им ситуацию в регионе. Кроме того, преступники терроризировали и устрашали местное население.

Некоторые члены группировки даже записались в ряды Одесской теробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в регионе. СБУ выяснила, что разоблаченные лица должны были охотиться на правоохранителей и активистов-патриотов Украины.

К слову, все члены группировки, которые являются гражданами Украины, были задержаны. Один из лидеров преступников, который является иностранцем, сейчас выдворен с территории нашего государства. Другому, находящемуся за границей, запрещен въезд в Украину.

Задержание коллаборантов в Одессе: смотрите видео

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