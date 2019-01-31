Преступная схема в "Запорожгазе" Фирташа: СБУ сообщила детали газовой аферы

Многомиллионный ущерб государству и простым украинцам нанесло руководство ПАО "Запорожгаз", которое принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу. Это обнаружили следователи Службы безопасности Украины.

Пресс-служба СБУ рассказала о механизме, с помощью которого менеджмент ПАО "Запорожгаз" наживался на газе.

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Как в "Запорожгазе" воровали голубое топливо? Руководители компании искусственно списывали потребленный природный газ, якобы на "производственно-технологические расходы и ненормированные потери", при этом велся учет технических аварий, которых на самом деле не существовало – то есть, откровенно вымышленных. Во время обысков правоохранители изъяли поддельные акты аварий, отчеты с ложными данными, подтверждающими факт совершения преступления.

Кто такой Дмитрий Фирташ? Это украинский олигарх, бизнесмен, инвестор, совладелец скандально известного обанкротившегося "Надра-банка", председатель Совета директоров Group DF. По данным журнала "Фокус" за 2013 год с состоянием свыше 3,3 миллиардов долларов занимал 4 место в рейтинге самых богатых граждан Украины. Фирташ владеет большинством акций телеканалов группы "Интер" и другими медиа-активами. Фигурирует в многочисленных уголовных производствах во многих странах мира. Последнее, что известно о Фирташе – суд Кипра арестовал его имущество на 46 миллионов долларов.

Какой ущерб нанес преступление в "Запорожгазе"? Профильные эксперты подсчитали, что только за один квартал 2018 года был похищен газ более чем на 26 миллионов гривен. К тому же, противоправные действия газовиков привели к покрытию искусственно созданных убытков за счет государственного бюджета и обычных потребителей. И все это на фоне недавних скандалов, когда поставщик перекладывал на плечи пользователей стоимость газа, который был "потерян" во время транспортировки. За что украинцы получали существенно завышенные платежки за газ.

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Тем временем в рамках начатого уголовного производства председателю правления ПАО "Запорожгаз" объявлено о подозрении и он отстранен от должности – продолжается досудебное следствие.

Что такое облгаз? Магистральными газопроводами в Украине управляет "Укртрансгаз", а региональными – облгазы и горгазы. Именно им украинцы платят за потребление газа, а уже потом облгазы перечисляют средства владельцу ресурса, предварительно сняв свою комиссию. Тариф за услуги газораспределительного предприятия фиксированный и устанавливается Нацкомиссией по регулированию энергетики для каждого отдельно. Впрочем, все облгазы – монополисты по поставке природного газа в своем регионе. 70% рынка газоснабжения Украины контролирует именно Дмитрий Фирташ.