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      Преступная схема в "Запорожгазе" Фирташа: СБУ сообщила детали газовой аферы

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      Дмитрий Фирташ контролирует 70% рынка газоснабжения потребителям
      Дмитрий Фирташ контролирует 70% рынка газоснабжения потребителям / 24 канал

      Многомиллионный ущерб государству и простым украинцам нанесло руководство ПАО "Запорожгаз", которое принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу. Это обнаружили следователи Службы безопасности Украины.

      Пресс-служба СБУ рассказала о механизме, с помощью которого менеджмент ПАО "Запорожгаз" наживался на газе.

      Как повлияет на жизнь украинцев уменьшение нормы потребления газа без счетчика – смотрите в сюжете 24 канала

      Как в "Запорожгазе" воровали голубое топливо? Руководители компании искусственно списывали потребленный природный газ, якобы на "производственно-технологические расходы и ненормированные потери", при этом велся учет технических аварий, которых на самом деле не существовало – то есть, откровенно вымышленных. Во время обысков правоохранители изъяли поддельные акты аварий, отчеты с ложными данными, подтверждающими факт совершения преступления.

      Кто такой Дмитрий Фирташ? Это украинский олигарх, бизнесмен, инвестор, совладелец скандально известного обанкротившегося "Надра-банка", председатель Совета директоров Group DF. По данным журнала "Фокус" за 2013 год с состоянием свыше 3,3 миллиардов долларов занимал 4 место в рейтинге самых богатых граждан Украины. Фирташ владеет большинством акций телеканалов группы "Интер" и другими медиа-активами. Фигурирует в многочисленных уголовных производствах во многих странах мира. Последнее, что известно о Фирташе – суд Кипра арестовал его имущество на 46 миллионов долларов.

      Какой ущерб нанес преступление в "Запорожгазе"? Профильные эксперты подсчитали, что только за один квартал 2018 года был похищен газ более чем на 26 миллионов гривен. К тому же, противоправные действия газовиков привели к покрытию искусственно созданных убытков за счет государственного бюджета и обычных потребителей. И все это на фоне недавних скандалов, когда поставщик перекладывал на плечи пользователей стоимость газа, который был "потерян" во время транспортировки. За что украинцы получали существенно завышенные платежки за газ.

      Почему украинцам, которые регулярно платят за газ, приходят счета с долгами – смотрите в сюжете 24 канала

      Тем временем в рамках начатого уголовного производства председателю правления ПАО "Запорожгаз" объявлено о подозрении и он отстранен от должности – продолжается досудебное следствие.

      Что такое облгаз? Магистральными газопроводами в Украине управляет "Укртрансгаз", а региональными – облгазы и горгазы. Именно им украинцы платят за потребление газа, а уже потом облгазы перечисляют средства владельцу ресурса, предварительно сняв свою комиссию. Тариф за услуги газораспределительного предприятия фиксированный и устанавливается Нацкомиссией по регулированию энергетики для каждого отдельно. Впрочем, все облгазы – монополисты по поставке природного газа в своем регионе. 70% рынка газоснабжения Украины контролирует именно Дмитрий Фирташ.

      Теги: Новости Украины СБУ Криминальные новости Дмитрий Фирташ Коммунальные услуги Тарифы на газ Газ
      Источник: 24 канал
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