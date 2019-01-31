Злочинна схема у "Запоріжгазі" Фірташа: СБУ повідомила деталі газової афери

Багатомільйонних збитків державі і простим українцям завдало керівництво ПАТ "Запоріжгаз", яке належить олігарху Дмитру Фірташу. Це виявили слідчі Служби безпеки України.

Прес-служба СБУ розповіла про механізм, за допомогою якого менеджмент ПАТ "Запоріжгаз" наживався на газі.

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Як у "Запоріжгазі" крали блакитне паливо? Керівники компанії штучно списували спожитий природній начебто на "виробничо-технологічні витрати та ненормовані втрати", при цьому вівся облік технічних аварій, яких насправді не існувало – тобто, відверто вигаданих. Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені акти аварій, звіти з неправдивими даними, що підтверджують факт вчинення злочину.

Хто такий Дмитро Фірташ? Це український олігарх, бізнесмен, інвестор, співвласник скандально відомого збанкрутілого "Надра-банку", голова Ради директорів Group DF. За даними журналу "Фокус" за 2013 рік зі статками понад 3,3 мільярда доларів посідав 4 місце в рейтингу найбагатших громадян України. Фірташ володіє більшістю акцій телеканалів групи "Інтер" та іншими медіа-активами. Фігурує у численних кримінальних провадженнях у багатьох країнах світу. Останнє, що відомо про Фірташа – суд Кіпру арештував його майно на 46 мільйонів доларів.

Яких збитків завдав злочин у "Запоріжгазі"? Профільні експерти підрахували, що лише за один квартал 2018 року було викрадено газу на понад 26 мільйонів гривень. До того ж, протиправні дії газовиків призвели до покриття штучно створених збитків коштом державного бюджету та звичайних споживачів. І все це на фоні недавніх скандалів, коли постачальник перекладав на плечі користувачів вартість газу, який був "втрачений" під час транспортування. Через що українці отримували суттєво завищені платіжки за газ.

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Тим часом у межах розпочатого кримінального провадження голові правління ПАТ "Запоріжгаз" оголошено про підозру і відсторонено від посади – триває досудове слідство.

Що таке облгаз? Магістральними газопроводами в Україні управляє "Укртрансгаз", а регіональними – облгази і міськгази. Саме їм українці сплачують за споживання газу, а вже потім облгази перераховують кошти власнику ресурсу, попередньо знявши свою комісію. Тариф за послуги газорозподільного підприємства фіксований і встановлюється Нацкомісією з регулювання енергетики для кожного окремо. Утім, всі облгази – монополісти з постачання природного газу у своєму регіоні. 70% ринку газопостачання України контролює саме Дмитро Фірташ.