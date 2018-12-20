23:48
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Соліст для Nirvana. Клоуни під куполом Госдуми
      Вєсті Кремля
      23:07, сьогодні
      Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд
      Вєсті.UA
      21:57, сьогодні
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Чому українцям, які регулярно платять за газ, приходять рахунки з боргами

      277 Читать новость на русском

      Українці отримують платіжки за газ з заборгованістю. І не тому, що вони не сплачують рахунки. Просто не мають лічильника і платять за нормами споживання.

      У 2015 уряд знизив норми й українці, які користуються лише газовою плитою, платили за понад кубометри три газу, а не 9,8, як раніше.

      Читайте також: Наскільки завищені норми споживання газу і як це перевірити: пояснення експерта

      Тепер цю постанову скасували. І постачальники блакитного палива одразу нарахували у платіжках різницю. Мовляв, люди в середньому споживали на 40 % палива більше. І через це в облгазів виникли борги перед "Нафтогазом".

      Встановлювати прилади за власні кошти мають постачальники – сума закладена в тариф. Однак, ті скаржаться: споживачі процес саботують, та й грошей на лічильники у них нібито немає.

      Газ платіжка за газ комунальні послуги
      Платіжка за газ

      Відсутність лічильника на руку, перш за все постачальникам, переконують експерти. Бо ніхто ж не знає, скільки споживачів використовують палива менше норми, а платять по повній.

      Читайте також: Чому донарахування за газ є протизаконними: пояснення експерта

      А постачають газ до людей облгази за посередництвом газзбутів. В 70% цього ринку контролює олігарх Дмитро Фірташ. Деякі з облгазів офіційно належать партнерам Фірташа.

      Держава на сьогодні контролює лише три облгази. Зокрема, "Нафтогаз" вивів зі сфери впливу Фірташа "Кіровоградгаз". У власності колишніх регіоналів, а також Сергія Курченка та його соратників залишається ще з десяток облгазів.

      Тим часом, вирішувати проблему взявся уряд. На розгляд профільного урядового комітету винесли постанову, де всього лише два головні пункти. Нараховувати споживачам борги заднім числом не можна. А постачальникам, які нібито за ці три роки втратили великі суми, списати борги. Це афера, переконують експерти.

      Втрати можуть бути колосальними. За нашими розрахунками – 10 мільярдів гривень,
      – заступник директора департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк.

      Газзбути за ці три роки точно нічого не втратили, бо вони лише транспортують газ. А втрати облгазів ще треба довести.

      Він може звернутись і вимагати відшкодування завданої шкоди, але він має донести її розмір і довести причинно-наслідкові зв'язки з між незаконною постановою і тої шкодою, яка йому була завдана,
      – додав Олексій Хабатюк.

      А самі облгази не раз прокручували схеми заробітку на споживачах. Наприклад, купували паливо за нижчою ціною для населення, списували його на абонентів, яких не існує і продавали юридичним особам вже дорожче.

      Читайте також: Експерт розповів, чи повинні українці платити додаткові нарахування за газ

      До того ж, наприкінці жовтня фірташівські облгази вже розсилали споживачам платіжки з боргами. Вписали туди втрати, яких зазнають під час транспортування, хоча це незаконно.

      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України Комунальні послуги Газ Тарифи на газ Нафтогаз Дмитро Фірташ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      сьогодні , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      сьогодні , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      1
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій
       27 вересня , 14:55
      Прогноз погоди на 26 жовтня: в Україну йде потепління та дощі
       26 жовтня 2017 , 09:29
      Skoda показала оновлену Fabia 2018 у всій красі: фото та відео
       10 серпня , 13:00
      Китайці переманили головного дизайнера Rolls Royce
       20 вересня , 13:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук