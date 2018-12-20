Чому українцям, які регулярно платять за газ, приходять рахунки з боргами

Українці отримують платіжки за газ з заборгованістю. І не тому, що вони не сплачують рахунки. Просто не мають лічильника і платять за нормами споживання.

У 2015 уряд знизив норми й українці, які користуються лише газовою плитою, платили за понад кубометри три газу, а не 9,8, як раніше.

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Тепер цю постанову скасували. І постачальники блакитного палива одразу нарахували у платіжках різницю. Мовляв, люди в середньому споживали на 40 % палива більше. І через це в облгазів виникли борги перед "Нафтогазом".

Встановлювати прилади за власні кошти мають постачальники – сума закладена в тариф. Однак, ті скаржаться: споживачі процес саботують, та й грошей на лічильники у них нібито немає.



Платіжка за газ

Відсутність лічильника на руку, перш за все постачальникам, переконують експерти. Бо ніхто ж не знає, скільки споживачів використовують палива менше норми, а платять по повній.

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А постачають газ до людей облгази за посередництвом газзбутів. В 70% цього ринку контролює олігарх Дмитро Фірташ. Деякі з облгазів офіційно належать партнерам Фірташа.

Держава на сьогодні контролює лише три облгази. Зокрема, "Нафтогаз" вивів зі сфери впливу Фірташа "Кіровоградгаз". У власності колишніх регіоналів, а також Сергія Курченка та його соратників залишається ще з десяток облгазів.

Тим часом, вирішувати проблему взявся уряд. На розгляд профільного урядового комітету винесли постанову, де всього лише два головні пункти. Нараховувати споживачам борги заднім числом не можна. А постачальникам, які нібито за ці три роки втратили великі суми, списати борги. Це афера, переконують експерти.

Втрати можуть бути колосальними. За нашими розрахунками – 10 мільярдів гривень,

– заступник директора департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк.

Газзбути за ці три роки точно нічого не втратили, бо вони лише транспортують газ. А втрати облгазів ще треба довести.

Він може звернутись і вимагати відшкодування завданої шкоди, але він має донести її розмір і довести причинно-наслідкові зв'язки з між незаконною постановою і тої шкодою, яка йому була завдана,

– додав Олексій Хабатюк.

А самі облгази не раз прокручували схеми заробітку на споживачах. Наприклад, купували паливо за нижчою ціною для населення, списували його на абонентів, яких не існує і продавали юридичним особам вже дорожче.

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До того ж, наприкінці жовтня фірташівські облгази вже розсилали споживачам платіжки з боргами. Вписали туди втрати, яких зазнають під час транспортування, хоча це незаконно.