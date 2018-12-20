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      Почему украинцам, которые регулярно платят за газ, приходят счета с долгами

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      Украинцы получают платежки за газ с задолженностью. И не потому, что они не оплачивают счета. Просто не имеют счетчика и платят по нормам потребления.

      В 2015 году правительство снизило нормы и украинцы, которые пользуются только газовой плитой, платили более чем за три кубометра газа, а не 9, как раньше.

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      Теперь это постановление отменили. И поставщики голубого топлива сразу насчитали в платежках разницу. Мол, люди в среднем потребляли на 40% топлива больше. И поэтому у облгазов возникли долги перед "Нафтогазом".

      Устанавливать приборы на собственные средства должны поставщики – сумма заложена в тариф. Однако, те жалуются: потребители процесс саботируют, да и денег на счетчики у них якобы нет.

      Газ платіжка за газ комунальні послуги
      Платёжка за газ

      Отсутствие счетчика на руку, прежде всего поставщикам, убеждают эксперты. Потому никто не знает, сколько потребителей используют топлива меньше нормы, а платят по полной.

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      А поставляют газ к людям облгазы посредством газсбытов. 70% этого рынка контролирует олигарх Дмитрий Фирташ. Некоторые из облгазов официально принадлежат партнерам Фирташа.

      Государство сегодня контролирует лишь три облгаза. В частности, "Нафтогаз" вывел из сферы влияния Фирташа "Кировоградгаз". В собственности бывших регионалов, а также Сергея Курченко и его соратников остается еще с десяток облгазов.

      Между тем, решать проблему взялось правительство. На рассмотрение профильного правительственного комитета вынесли постановление, в котором всего лишь два главных пункта. Начислять потребителям долги задним числом нельзя. А поставщикам, которые якобы за эти три года потеряли большие суммы, списать долги. Это афера, убеждают эксперты.

      Потери могут быть колоссальными. По нашим расчетам – 10 миллиардов гривен,
      – заместитель директора департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк.

      Газсбыты за эти три года точно ничего не потеряли, потому что они только транспортируют газ. А потери облгазов еще надо доказать.

      Он может обратиться и потребовать возмещения ущерба, но он должен донести его размер и доказать причинно-следственные связи с между незаконным постановлением и тем вредом, который ему был нанесен,
      – добавил Алексей Хабатюк.

      А сами облгазы не раз прокручивали схемы заработка на потребителях. Например, покупали топливо по более низкой цене для населения, списывали его на абонентов, которых не существует и продавали юридическим лицам уже дороже.

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      К тому же, в конце октября фирташевские облгазы уже рассылали потребителям платежки с долгами. Вписали туда потери, которые несут во время транспортировки, хотя это незаконно.

      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Газ Коммунальные услуги Тарифы на газ Нафтогаз Дмитрий Фирташ
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 декабря
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