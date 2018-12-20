Почему украинцам, которые регулярно платят за газ, приходят счета с долгами
Украинцы получают платежки за газ с задолженностью. И не потому, что они не оплачивают счета. Просто не имеют счетчика и платят по нормам потребления.
В 2015 году правительство снизило нормы и украинцы, которые пользуются только газовой плитой, платили более чем за три кубометра газа, а не 9, как раньше.
Читайте также: Насколько завышены нормы потребления газа и как это проверить: объяснение эксперта
Теперь это постановление отменили. И поставщики голубого топлива сразу насчитали в платежках разницу. Мол, люди в среднем потребляли на 40% топлива больше. И поэтому у облгазов возникли долги перед "Нафтогазом".
Устанавливать приборы на собственные средства должны поставщики – сумма заложена в тариф. Однако, те жалуются: потребители процесс саботируют, да и денег на счетчики у них якобы нет.
Платёжка за газ
Отсутствие счетчика на руку, прежде всего поставщикам, убеждают эксперты. Потому никто не знает, сколько потребителей используют топлива меньше нормы, а платят по полной.
Читайте также: Почему доначисления за газ являются противозаконными: объяснение эксперта
А поставляют газ к людям облгазы посредством газсбытов. 70% этого рынка контролирует олигарх Дмитрий Фирташ. Некоторые из облгазов официально принадлежат партнерам Фирташа.
Государство сегодня контролирует лишь три облгаза. В частности, "Нафтогаз" вывел из сферы влияния Фирташа "Кировоградгаз". В собственности бывших регионалов, а также Сергея Курченко и его соратников остается еще с десяток облгазов.
Между тем, решать проблему взялось правительство. На рассмотрение профильного правительственного комитета вынесли постановление, в котором всего лишь два главных пункта. Начислять потребителям долги задним числом нельзя. А поставщикам, которые якобы за эти три года потеряли большие суммы, списать долги. Это афера, убеждают эксперты.
Потери могут быть колоссальными. По нашим расчетам – 10 миллиардов гривен,
– заместитель директора департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк.
Газсбыты за эти три года точно ничего не потеряли, потому что они только транспортируют газ. А потери облгазов еще надо доказать.
Он может обратиться и потребовать возмещения ущерба, но он должен донести его размер и доказать причинно-следственные связи с между незаконным постановлением и тем вредом, который ему был нанесен,
– добавил Алексей Хабатюк.
А сами облгазы не раз прокручивали схемы заработка на потребителях. Например, покупали топливо по более низкой цене для населения, списывали его на абонентов, которых не существует и продавали юридическим лицам уже дороже.
Читайте также: Эксперт рассказал, должны ли украинцы платить дополнительные начисления за газ
К тому же, в конце октября фирташевские облгазы уже рассылали потребителям платежки с долгами. Вписали туда потери, которые несут во время транспортировки, хотя это незаконно.