Ранее его помиловали, чтобы взять в российскую армию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Дениса Казанского.
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Новые российские "герои"
"Герой СВО", житель города Чебаркуль Челябинской области Денис Синицын в 2014 году был осужден за изнасилование и убийство матери троих детей.
Убийство он совершил особенно зверски. Свою жертву он пытал и выкалывал ей глаза. С началом войны его помиловали и взять в армию. Теперь он стал героем России.
Даже местные жители не довольны таким итогом. Они требуют снять фото убийцы с почетного стенда.
Денис Казанский добавляет, что возмущаться тут нечего, это и есть российская армия.
Так, теперь у вас только такие герои – уроды, мародеры, военные преступники, убийцы женщин и детей. Не надо рожу кривить – это ваша армия,
– добавил он.
Напомним, в Волгограде ранее осужденный российский военный убил своего товарища, спрятав тело в лифте своего же дома. Тот тоже был преступником, которого помиловали и взяли в армию.