Подозреваемого нашли по кровавым следам до его квартиры. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Что стало причиной преступления

Житель Волгограда, участник войны в Украине, пригласил к себе в гости своего друга. Во время беседы они поссорились и подрались.

Убийца взял металлический табурет и забил товарища до смерти. Чтобы избавиться от тела, он не придумал ничего лучше, чем перенести его в лифт.

После этого убитый вернулся домой и лег спать. Тело жертвы нашли соседи, а в квартиру убийцы вели кровавые следы.

Убитый ранее был осужден за убийство, а впоследствии служил в штурмовом отряде российской армии, от чего получил смягчение наказания.

Убийца же был осужден за кражу, разбой и дебош в общественном транспорте. Он так же ранее был участником войны в Украине.

Ранее стало известно, что преступность среди военных в России достигла рекордных показателей за последние 13 лет.