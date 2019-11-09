Претендент на Оскар: реакция в украинских звезд на фильм "Домой"
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – премьера фильма "Домой" состоялась 7 ноября в Украине. Отечественные селебрити имели возможность посетить допремьерные показы и поделиться собственными впечатлениями от просмотра фильма о Крыме.
Также в выпуске:
Почему Украина не готова к нападению России с севера Крыма.
Какое "Синэво" продолжает работу в оккупированном Крыму.
Ореховая лихорадка.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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