Претендент на Оскар: реакция в украинских звезд на фильм "Домой"

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – премьера фильма "Домой" состоялась 7 ноября в Украине. Отечественные селебрити имели возможность посетить допремьерные показы и поделиться собственными впечатлениями от просмотра фильма о Крыме.

Также в выпуске: Почему Украина не готова к нападению России с севера Крыма. Какое "Синэво" продолжает работу в оккупированном Крыму. Ореховая лихорадка. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.