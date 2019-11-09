20:13
9 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, сегодня
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Крым.Реалии
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Претендент на Оскар: реакция в украинских звезд на фильм "Домой"

      Крым.Реалии 10 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – премьера фильма "Домой" состоялась 7 ноября в Украине. Отечественные селебрити имели возможность посетить допремьерные показы и поделиться собственными впечатлениями от просмотра фильма о Крыме.

      Также в выпуске:

      Почему Украина не готова к нападению России с севера Крыма.

      Какое "Синэво" продолжает работу в оккупированном Крыму.

      Ореховая лихорадка.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      blog_ava
      Как к Зеленскому относятся жители оккупированного Донбасса
      сегодня
      1360
      Теги: Фильм "Домой" Крымские татары Аннексия Крыма Новости Крыма Крым.Реалии
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как Кремль может воспользоватся протестами в Украине
      сегодня , 20:00 Как Кремль может воспользоватся протестами в Украине
      Павло Казарін 17
      Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      сегодня , 19:00 Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      Блог Соцмережі 913
      Имения Ярослава Дубневича: какой элитной недвижимостью владеет нардеп
      сегодня , 18:45 Имения Ярослава Дубневича: какой элитной недвижимостью владеет нардеп
      Юлія Гілей 121
      Наступ на свободу слова в Україні чи політичні розбірки: що відбувається насправді
      сегодня , 18:30 Наступ на свободу слова в Україні чи політичні розбірки: що відбувається насправді
      Антон Голобородько 62
      10 полезных девайсов с Aliexpress
      сегодня , 18:04 10 полезных девайсов с Aliexpress
      Анастасія Можаровська 3187
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук