21:32
9 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Гордон врятував Зеленського. Як каратимуть "слуг народу"
      Вєсті.UA
      18:59, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Крим.Реалії
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Претендент на Оскар: яка реакція в українських зірок на фільм "Додому"

      Крим.Реалії 238 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – прем’єра фільму "Додому " відбулась 7 листопада в Україні. ,Вітчизняні челебреті мали змогу відвідати допрем’єрні покази та поділитись власними враженнями від перегляду фільму про Крим.

      Також у випуску:

      Чому Україна не готова до нападу Росії з півночі Криму.

      Яке "Сінево" продовжує роботу в окупованому Криму.

      Горіхова лихоманка.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      blog_ava
      10 корисних девайсів з Aliexpress
      сьогодні
      3232
      Теги: Крим.Реалії Новини Криму Анексія Криму Кримські татари Фільм "Додому"
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Как Кремль может воспользоватся протестами в Украине
      сьогодні , 20:00 Как Кремль может воспользоватся протестами в Украине
      Павло Казарін 235
      Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      сьогодні , 19:00 Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      Блог Соцмережі 1102
      Маєтки Ярослава Дубневича: якою елітною нерухомістю володіє нардеп
      сьогодні , 18:45 Маєтки Ярослава Дубневича: якою елітною нерухомістю володіє нардеп
      Юлія Гілей 2134
      Наступ на свободу слова в Україні чи політичні розбірки: що відбувається насправді
      сьогодні , 18:30 Наступ на свободу слова в Україні чи політичні розбірки: що відбувається насправді
      Антон Голобородько 289
      10 корисних девайсів з Aliexpress
      сьогодні , 18:04 10 корисних девайсів з Aliexpress
      Анастасія Можаровська 3232
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук