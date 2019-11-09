Претендент на Оскар: яка реакція в українських зірок на фільм "Додому"

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – прем’єра фільму "Додому " відбулась 7 листопада в Україні. ,Вітчизняні челебреті мали змогу відвідати допрем’єрні покази та поділитись власними враженнями від перегляду фільму про Крим.

Також у випуску: Чому Україна не готова до нападу Росії з півночі Криму. Яке "Сінево" продовжує роботу в окупованому Криму. Горіхова лихоманка. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.