Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник главы Офиса Президента и журналист Сергей Лещенко. По его словам, превращение страны-агрессора в КНДР сильный шаг, но этого все же мало.

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Лещенко: У Кремля продолжается игра ва-банк

Лещенко отметил, что должен быть комплекс действий, который включает в себя и поддержку Украины, ведь оккупанты пытаются создать из украинского государства – Сирию.

Превращение России в Северную Корею – это достаточно сильный сценарий, но не достаточный для капитуляции Путина.

– допустил он.

Также, как отметил журналист, на стороне России есть агрессивная военная кампания, цель которой – превратить мир в сферу своего влияния. У Кремля уже идет игра ва-банк, потому что они не согласны ни на что, если не будет по так, как хотят они.

"Сейчас они получили по зубам от Украины и начинают понимать, что страна не перекати-поле, которое они могли бы пройти и дальше двигаться по Европе", – добавил советник главы ОП.

Лещенко высказался о влиянии перемен в России на Путина: смотрите видео (начало темы с 17:58)

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