Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник глави Офісу Президента та журналіст Сергій Лещенко. За його словами, перетворення країни-агресорки на КНДР сильний крок, але цього все ж замало.

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Лещенко: У Кремля триває гра ва-банк

Лещенко зауважив, що має бути комплекс дій, який включає у себе і підтримку України, адже окупанти намагаються створити з української держави – Сирію.

Перетворення Росії на Північну Корею – це достатньо сильний сценарій, але не достатній для капітуляції Путіна,

– припустив він.

Також, як зазначив журналіст, на боці Росії є агресивна військова кампанія, мета якої перетворити світ на сферу свого. У Кремля вже триває гра ва-банк, бо вони не згодні нінащо, якщо не буде по їхньому.

"Зараз вони отримали по зубах від України і починають розуміти, що країна не перекотиполе, яке вони могли б пройти і далі рухатися Європою", – додав радник очільника ОП.

Лещенко висловився про вплив змін у Росії на Путіна: дивіться відео (початок теми з 17:58)

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