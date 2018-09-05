Превышение полномочий или злостное неповиновение: по применение наручников копу грозит тюрьма

В Харькове начали уголовное производство против патрульного, который одел наручники на адвоката. Инцидент произошел еще в феврале 2018 года – тогда патрульные пытались изъять у водителя авто, которое было в розыске. Водитель вызвал адвоката, возникла ссора. Сержанта на месяц отстранили от службы и назначили залог в 35 тысяч гривен, пока будет длиться следствие.

На видео с камер полиции зафиксировано инцидент между сержантом и адвокатом: патрульные остановили машину, которая по данным системы "Рубеж" была в розыске.

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Причина – неуплата ее владелицей, женой водителя, коммунальных услуг. Когда патрульные попытались изъять авто, руководитель вызвал своего защитника.

Денис Евдокименко

Патрульный Денис Евдокименко говорит, что в соответствии с процедурой разыскиваемую машину должны изъять. Об этом инспекторы сказали водителю и вызвали эвакуатор. Но загрузить машину так и не смогли. А на адвоката Юрия Кубая одели наручники. Сержант отмечает: он действовал в соответствии с правилами и имел как минимум три основания для применения спецсредств. Действия же адвоката называет препятствием работы полиции.

Согласно закону, мы имеем право применять наручники при любом задержании, административном или уголовном. У нас была целью доставка лица в местный отдел полиции,

– рассказал Евдокименко.

Пострадавший адвокат Юрий Кубай говорит, что требовал документы, которые бы подтвердили право на изъятие машины.



Юрий Кубай

И ни о каком злостном неповиновении речь не шла.

Мои действия, когда я не подчинился его требованию покинуть место эвакуации, оставить своего клиента, он квалифицировал как злостное неповиновение его законным требованиям. Суд предоставил правовую оценку указанным его правовым требованиям, а также моим поступкам. На основании решения суда мои действия признал законными,

– подчеркнул Кубай.

Сейчас Денис Евдокименко отстранен от службы на месяц. Ему объявили о подозрении по двум статьям: "Превышение служебных полномочий" и "Служебный подлог". Прокуратура просила для патрульного круглосуточный домашний арест, суд же решил отпустить мужчину под залог в 35 тысяч гривен.

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Сержанту грозит лишение свободы от трех до восьми лет. Дело должно быть передано в суд в ближайшие дни.