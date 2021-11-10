Об этом в прямом эфире 24 канала сказал глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко. По его словам, локдаун касается только невакцинированных.

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"Ввели ограничения с запретом посещения заведений общественного питания, магазинов, театров, кинотеатров, учреждений культуры, учреждений образования, но кроме дошкольных учреждений и начальных классов школ. Это также работа непродовольственных рынков, магазинов", – перечислил Скичко.

Все эти заведения закроют, если все работники не вакцинированы. Если 100% работников и посетители имеют прививки, то эти заведения смогут работать,

– объяснил он.

Зачем вводят красную зону

Глава ОГА отметил, что в области анализировали ситуацию за последние 2 недели. По его словам, положение дел ухудшается, но остается под контролем.

Сейчас мы по двум показателям превысили предельно допустимые нормы – по уровню госпитализаций и по уровню выявления новых случаев. Что касается занятости койкомест, то сейчас ситуация стабильная. В области это 54%. То есть кровати есть, кислород есть, но, чтобы не перегружать медицинскую систему, действуем на опережение и вводим ограничения красной зоны. Александр Скичко Глава Черкасской ОГА

Как будут контролировать ограничения

В Черкасской области сформировали мобильные группы, которые будут проверять учреждения на соблюдение требований карантина. Скичко отметил, что он тоже будет приобщаться к ним.

"Это будет спонтанно. Я не буду предупреждать ни людей, с которыми буду двигаться, ни о маршрутах. Это будет достаточно хаотично, чтобы было ощущение ответственности, но надеюсь, что и перевозчики, и работники заведений отнесутся с пониманием и будут выполнять требования", – сказал Скичко.

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Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала