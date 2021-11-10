Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав очільник Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко. За його словами, локдаун стосується лише невакцинованих.

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"Ввели обмеження заборони відвідування закладів громадського харчування, магазинів, театрів, кінотеатрів, закладів культури, закладів освіти, але крім дошкільних навчальних закладів і початкових класів шкіл. Це також робота непродовольчих ринків, магазинів", – перелічив Скічко.

Всі ці заклади зачинять, якщо всі працівники невакциновані. Якщо 100% працівників й відвідувачі мають щеплення, то ці заклади зможуть працювати,

– пояснив він.

Навіщо вводять червону зону

Голова ОДА зазначив, що в області аналізували ситуацію за останні 2 тижні. За його словами, стан справ погіршується, але залишається під контролем.

Наразі ми за двома показниках перевищили гранично допустимі норми – за рівнем госпіталізацій і за рівнем виявлення нових випадків. Що стосується зайнятості ліжкомісць, то наразі ситуація стабільна. В області це 54%. Тобто ліжка є, кисень є, але щоб не перевантажувати медичну систему діємо на випередження і вводимо обмеження червоної зони. Олександр Скічко Очільник Черкаської ОДА

Як контролюватимуть обмеження

На Черкащині сформували мобільні групи, які перевірятимуть установи на дотримання вимог карантину. Скічко зазначив, що він також до них долучатиметься.

"Це буде незаплановано. Я не попереджатиму ні людей, з якими рухатимусь, ні про маршрути. Це буде достатньо хаотично, щоб було відчуття відповідальності, але сподіваюсь, що і перевізники, і працівники закладів поставляться з розумінням і виконуватимуть вимоги", – сказав Скічко.

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Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу