Об этом говорится в сообщении на сайте президента Армении. В нем Саркисян объяснил, что побудило его принять такое решение.

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Почему президент Армении уходит с должности

Политик заявил, что как президент он не имел необходимых инструментов для "влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики в непростое для страны и народа время". Мол, институт главы государства не должен быть объектом сплетен и теорий заговора в то время, когда требуется национальное единство. Ведь это, подчеркнул Саркисян, отвлекает граждан от важнейших вопросов.

Саркисян уточнил, что в настоящее время президент в Армении не может "влиять на вопросы войны или мира" или ветировать законы. По его словам, страна живет в реальности, в которой у него нет конституционных инструментов, чтобы помочь ей.

Справка. Армения по форме правления является парламентской республикой. Именно парламент формирует правительство и обычно выбирает президента. Роль главы государства является символически юридической.

Саркисян утверждает, что решение – не эмоциональное

Президент заверил, что его решение об отставке отнюдь не эмоциональное, а наоборот – "придерживается определенной логики". Кроме того, политик пожаловался, что он, а порой и его родные, становились мишенью для "разных политических групп".

Их интересуют не столько достижения на благо страны, сколько мое прошлое. Эта "забота" выходит за рамки морали, в конце концов, непосредственно влияя на мое здоровье,

– объяснил Саркисян.

Отметим, что в марте 2021 года у политика диагностировали проблемы с сердцем. По информации СМИ, тогда его госпитализировали с осложнениями, которые, скорее всего, вызваны коронавирусом COVID-19.

Кто будет исполнять обязанности президента

Согласно армянскому законодательству, отставку главы государства будет рассматривать парламент – Национальное собрание. До того, как назначат нового президента, его обязанности временно будут возложены на действующего главу Национального собрания – Алена Симоняна.

Что известно об Армене Саркисяне: коротко