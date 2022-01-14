Переговоры, по информации министерств иностранных дел Армении и Турции, были конструктивными. Положительными последствиями диалога между странами должно стать установление дипломатических отношений.

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Переговоры продолжались более часа

Согласно информации СМИ, переговоры между делегациями продолжались примерно 1,5 часа.

Министерства иностранных дел объяснили, что детали по следующему раунду переговоров определят позже. Стороны договорились продлевать их без предварительных условий.

В МИД Турции сообщили, что переговоры назначат "в должное время по дипломатическим каналам".

Разговор в Москве стал первой попыткой Турции и Армении возобновить связи после мирного соглашения. В 2009 году ее не ратифицировали. Отношения между странами остаются напряженными.

Примите во внимание! Армения и Турция выразили готовность к нормализации отношений в декабре 2021 года. В частности, после этого армянская сторона решила не продлевать эмбарго на турецкие продукты.

Конфликт Армении и Турции: коротко