Переговори, згідно з інформацією міністерств закордонних справ Вірменії та Туреччини, були конструктивними. Позитивними наслідками діалогу між країнами має стати встановлення дипломатичних відносин.

Зверніть увагу Вірменія зацікавлена у підписанні миру з Азербайджаном, – прем'єр Пашинян

Переговори тривали понад годину

Згідно з інформацією ЗМІ, переговори між делегаціями тривали приблизно 1,5 години.

Міністерства закордонних справ пояснили, що деталі щодо наступного раунду переговорів визначать пізніше. Сторони домовилися продовжувати їх без попередніх умов.

В МЗС Туреччини повідомили, що переговори призначать "в належний час дипломатичними каналами".

Розмова у Москві стала першою спробою Туреччини та Вірменії відновити зв'язки після мирної угоди. У 2009 році її не ратифікували. Відносини між країнами залишаються напруженими.

Зауважте! Вірменія та Туреччина висловили готовність до нормалізації відносин у грудні 2021 року. Зокрема, після цього вірменська сторона вирішила не подовжувати ембарго на турецькі продукти.

Конфлікт Вірменії та Туреччини: коротко