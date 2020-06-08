Лидер Чечни Рамзан Кадыров решил помочь мужчинам, которые финансово пострадали от коронавирусного кризиса. Те, кто планировали жениться, из Фонда Ахмата Кадырова могут получить по 50 тысяч рублей – это около 19 тысяч гривен.

Денег хватит на выкуп 200 невест

В целом суммы, которую выделил Кадыров, хватит на выкуп около 200 невест. О такой щедрости чеченского лидера сообщили в Духовном управлении мусульман Чечни, сообщает "Радио Свобода".

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Отметим, что по мусульманским традициям во время церемонии бракосочетания жених должен заплатить урду – определенную сумму денег за невесту, которую устанавливает представитель духовенства. Впоследствии эти деньги передают будущей жене.

Чеченские свадьбы из-за пандемии стали скромнее

Из-за эпидемии коронавируса в апреле в Чечне даже запретили церемонии бракосочетания, однако с 25 мая это ограничение сняли. Однако кардинально изменились условия проведения чеченских свадеб. Вместо нескольких сотен гостей теперь на торжествах могут присутствовать только самые близкие родственники. Свадебный кортеж ограничили двумя автомобилями.

Что известно о Фонде Ахмата Кадырова?

Фонд был создан в 2004 году в честь погибшего первого чеченского президента. Ахмат Кадыров был отцом нынешнего главы Чечни. По информации СМИ, деньги организации перечисляют не только состоятельные местные предприниматели, а также бюджетники в принудительном порядке. Размер фонда оценивается в 2 миллиарда рублей.