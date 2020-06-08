Лідер Чечні Рамзан Кадиров вирішив допомогти чоловікам, які фінансово постраждали від коронавірусної кризи. Ті, хто планували одружитись, з Фонду Ахмата Кадирова можуть отримати по 50 тисяч рублів – це близько 19 тисяч гривень.

Грошей вистачить на викуп 200 наречених

Загалом суми, яку виділив Кадиров, вистачить на викуп близько 200 наречених. Про таку щедрість чеченського лідера повідомили у Духовному управлінні мусульман Чечні, інформує "Радіо Свобода".

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Зазначимо, що за мусульманськими традиціями під час церемонії одруження наречений має заплатити урду – певну суму грошей за наречену, яку встановлює представник духовенства. Згодом ці гроші передають майбутній дружині.

Чеченські весілля через пандемію стали скромнішими

Через епідемію коронавірусу у квітні у Чечні навіть заборонили церемонії одруження, проте з 25 травня це обмеження зняли. Проте кардинально змінились умови проведення чеченських весіль. Замість кількох сотень гостей тепер на урочистостях можуть бути присутні лише найближчі родичі. Весільний кортеж обмежили двома автомобілями.

Що відомо про Фонд Ахмата Кадирова?

Фонд був створений у 2004 році на честь загиблого першого чеченського президента. Ахмат Кадиров був батьком нинішнього глави Чечні. За інформацією ЗМІ, гроші організації перераховують не лише заможні місцеві підприємці, а навіть бюджетники у примусовому порядку. Розміри фонду оцінюють у 2 мільярди рублів.