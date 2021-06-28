Земан заметил, что"может понять гомосексуалистов и лесбиянок". Однако к трансгендерным людям относится отрицательно.

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Также он раскритиковал феминисток и движение Me Too, которое направлено против сексуального насилия и домогательств.

Каждая хирургическая операция – это риск. И для меня трансгендеры абсолютно отвратительны,

– сказал он.

Справка. Земан во второй раз стал президентом Чехии в 2018 году. Стоит заметить, что в Европе относительно него разные мнения. В частности, этому поспособствовало его решение во время миграционного кризиса в Европе. Земан выступал против допуска мусульманских беженцев в страну, ведь те якобы могли быть террористами.

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