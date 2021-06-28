Земан заметил, что"может понять гомосексуалистов и лесбиянок". Однако к трансгендерным людям относится отрицательно.
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Также он раскритиковал феминисток и движение Me Too, которое направлено против сексуального насилия и домогательств.
Каждая хирургическая операция – это риск. И для меня трансгендеры абсолютно отвратительны,
– сказал он.
Скандалы с политиками: последние новости
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