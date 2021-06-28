Земан зауважив, що "може зрозуміти гомосексуалістів і лесбіянок". Однак до трансгендерних людей ставиться негативно.
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Також він розкритикував феміністок та рух Me Too, який спрямований проти сексуального насильства і домагань.
Кожна хірургічна операція – це ризик. І для мене трансгендери абсолютно огидні,
– сказав він.
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