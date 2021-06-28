Земан зауважив, що "може зрозуміти гомосексуалістів і лесбіянок". Однак до трансгендерних людей ставиться негативно.

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Також він розкритикував феміністок та рух Me Too, який спрямований проти сексуального насильства і домагань.

Кожна хірургічна операція – це ризик. І для мене трансгендери абсолютно огидні,

– сказав він.

Довідка. Земан вдруге став президентом Чехії в 2018 році. Варто зауважити, що у Європі щодо нього є різні думки. Зокрема, цьому посприяло його рішення під час міграційної кризи в Європі. Земан виступав проти допуску мусульманських біженців в країну, адже ті нібито могли бути терористами.

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