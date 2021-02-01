Президент Чехии Милош Земан назвал Алексея Навального "русским националистом". Ситуацию с массовыми протестами в России чешский лидер охарактеризовал как "балаган".

Источник: Frekvence 1

По словам Земана, оппозиционер Навальный только выдает себя за борца за демократию.

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Он (Навальный – 24 канал) выдает себя за борца за демократию, но я прочитал, что он поддержал аннексию Крыма, принимал участие в ряде националистических маршей и, в-третьих, поддерживал сталинские депортации чеченцев,

– отметил чешский лидер.

Что еще сказал Земан

Навальному лучше не притворяться политиком, который против режима Владимира Путина.

По словам чешского лидера, Навальный – "просто против Путина, и это очень большая разница".

Обратите внимание! В России 31 января состоялись массовые протесты в поддержку Навального. Силовики задержали более 4 тысячи человек. Дательнише читайте здесь.

Позиция Навального касательно оккупации Крыма