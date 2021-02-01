Поддержал аннексию Крыма: президент Чехии назвал Навального националистом
Президент Чехии Милош Земан назвал Алексея Навального "русским националистом". Ситуацию с массовыми протестами в России чешский лидер охарактеризовал как "балаган".
Источник: Frekvence 1
По словам Земана, оппозиционер Навальный только выдает себя за борца за демократию.
Актуально Навальный стремится выйти из тюрьмы президентом России, – Илья Пономарев
Он (Навальный – 24 канал) выдает себя за борца за демократию, но я прочитал, что он поддержал аннексию Крыма, принимал участие в ряде националистических маршей и, в-третьих, поддерживал сталинские депортации чеченцев,
– отметил чешский лидер.
Что еще сказал Земан
- Навальному лучше не притворяться политиком, который против режима Владимира Путина.
- По словам чешского лидера, Навальный – "просто против Путина, и это очень большая разница".
Позиция Навального касательно оккупации Крыма
- В октябре 2014 года Навальный заявил, что Крым является частью России.
- По словам политика, украинцам не стоит обманываться: Крым "останется частью России и никогда в ближайшем будущем не станет частью Украины".
- Кроме того, Навальный использовал неуместное сравнение, заявив, что Крым – не бутерброд с колбасой, который стоит туда-сюда возвращать.
- Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "бутерброд все-таки придется вернуть".
- Глава МИД также посоветовал украинцам "не слишком очаровываться Навальным".
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